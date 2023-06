USK Ikut Gabung Konsorsium Internasional Kopi Bersama UC Davis USA dan Enam PTN di Indonesia

Foto for Serambinews.com

Laporan Yarmen Dinamika | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM - Universitas Syiah Kuala ( USK) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) dari tujuh PTN di Indonesia yang ikut dalam pembentukan konsorsium riset kopi internasional bersama University of California Davis (UC-Davis).

Pembentukan konsorsium riset ini difasilitasi oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Republik Indonesia.

Ketujuh PTN di Indonesia itu adalah Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Lampung (Unila), Universitas Jember (UJ), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Mengulas Keistimewaan Berkurban Sapi atau Kambing saat Hari Raya Idul Adha

Baca juga: Tips Minum Air Putih yang Benar Kata dr Zaidul Akbar, Jangan Main-main karena Bahaya untuk Ginjal

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) USK, Prof Dr Taufik Fuadi Abidin MTech, bersama dua peneliti dari Pusat Riset Kopi dan Kakao, Prof Dr Ir Ashabul Anhar MSc dan Prof Dr - Ing Sri Haryani MSc berkesempatan hadir pada kegiatan International Symposium on the Establishment of Coffee Consortium yang dilaksanakan pada 4-5 Juni 2023 di IPB International Convention Center, Botani Square Building, Bogor, Jawa Barat.

"Konsorsium riset kopi ini dibentuk untuk meningkatkan kerja sama riset antaruniversitas terkait kopi sebagai komoditas strategis dan berdaya saing dari hulu ke hilir," ujar Prof Dr Taufik Fuadi Abidin kepada Serambinews.com di Banda Aceh, Sabtu (10/6/2023) pagi.

Kegiatan simposium ini, katanya, diawali dengan kata sambutan oleh Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kemdikbudristek, Prof Dr Faiz Syuaib.

Kemudian, dilanjutkan dengan pembukaan oleh Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria, dan penandatanganan dokumen kesepakatan antara ketujuh PTN dan UC-Davis sebagai tanda terbentuknya konsorsium internasional dalam riset kopi.

Menurut Prof Taufik Fuadi, setiap PTN berkesempatan memaparkan pengalaman dan riset unggulannya di bidang kopi. Diawali oleh representasi dari UC-Davis, yaitu Prof Tonya, Prof Williams, dan Prof Irvin. Mereka adalah peneliti kopi dari UC-Davis Coffee Research Center.

Baca juga: Putri Ariani Ngaku Mimpinya Raih Grammy Awards dan Menjadi Diva Internasional Seperti Celine Dion

Pemaparan berikutnya dilakukan oleh peneliti dari IPB University dan Universitas Gadjah Mada.

Dari USK, Prof Dr Ir Ashabul Anhar MSc memaparkan tentang Excellent Research on Coffee at Syiah Kuala University.

Hal-hal terkait data, metodologi, capaian, dan luaran berupa publikasi terkait juga sempat dijelaskan oleh Prof Ashabul Anhar.

Rektor USK, Prof Dr Ir Marwan, menyambut baik dan mengapresiasi konsorsium yang baru terbentuk ini.

Menurutnya, Pusat Riset Kopi dan Kakao dapat menjadi ujung tombak untuk bersinergi secara nyata dalam konsorsium ini dengan dukungan dari LPPM USK.

"Semoga konsorsium internasional dalam riset kopi akan menghasilkan banyak kolaborasi riset, student dan professor mobility, serta pelaksanaan konferensi internasional bersama," demikian Prof Marwan. (*)