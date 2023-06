VIDEO Masuk Dunia Politik, Choky Sitohang akan Tinggalkan Dunia Hiburan?

SERAMBINEWS.COM - Choky Sitohang yang merupakan artis tanah air memutuskan untuk terjun ke dunia politik.

Lantas, apakah Choky Sitohang akan mengubah haluannya meninggalkan dunia hiburan Tanah Air?

Selama ini diketahui Choky Sitohang terkenal sebagai presenter televisi kenamaan.

Presenter program televisi Take Me Out ini memastikan dirinya tidak akan serta merta meninggalkan dunia hiburan Tanah Air yang telah membesarkan namanya.

Menurutnya kesenian dalam hal ini dunia hiburan Tanah Air menjadi satu kesatuan dalam produk politik.

Kendati begitu, Choky menambahkan bahwa dirinya akan memilih fokus ke dunia politik apabila dirinya terpilih menjadi calon legislatif (Caleg).

Diketahui Choky Sitohang akan maju di Dapil Jawa Barat IV yang meliputi kota Depok dan Bekasi.

Namun ditanya terkait menentukan kedua kota tersebut, Choky Sitohang memiliki jawaban pamungkas.

Ia mengatakan Kalau cinta NKRI dan Pancasila ia nggak punya alasan untuk mundur dari sebuah panggilan. Mau di tempatkan di mana pun oleh partai yang sudah mengayominya.(*)

