Para Pemain Manchester City Ucap Alhamdulillah Usai juara Liga Champions, Dipandu Faz Hussain

SERAMBINEWS.COM - Gara-gara video yang dibuat Faz Hussain, para pemain Manchester City jadi biasa mengucapkan Alhamdulillah.

Faz Hussain mengajak para pemain Manchester City mengucapkan Alhamdulillah setelah meraih juara Liga Champions.

Faz Hussain adalah influencer serta pengusaha di Inggris. Dia sangat akrab dengan para pemain Manchester City.

Dan mengajak pemain City merayakannya dengan mengajak pemain mengucap Alhamdulillah.

Faz Hussain mengatakan, "What do you say? (Apa yang kamu ucapkan?, tanyanya kepada bintang-bintang City yang direkamnya.

" Alhamdulillah," jawab para pemain Manchester City sambil memamerkan medali juara Liga Champions.

Siapakah Faz Hussain?



Dikutip dari Manchester Evening News, Faz Hussain memiliki nama lengkap Mohammed Fayez Hussain.

Faz Hussain sudah lama dekat dengan dengan pemain Manchester City.

Dia pernah jadi pengusaha penyedia mobil mewah untuk para pemain Manchester City.

Faz Hussain pernah memiliki saham di Elite Limousine VI Protection Services.

Saat itu, dia bekerja sama dengan Vincent Kompany yang juga memiliki sepertiga lagi.

Klub menggunakan perusahaan yang memiliki armada termasuk Bentleys dan Mercedes, untuk mengangkut pemain, ofisial, dan keluarga mereka.

Manchester City meraih gelar juara Liga Champions untuk yang pertama kalinya.

Baca juga: Hadiah Juara Liga Champions 2023 Untuk Manchester City, Rincian Hadiah Inter Milan dan Klub Peserta