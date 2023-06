Persentase Kelulusan Pemenuhan Guru ASN PPPK dari Aceh Tertinggi Nasional

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, memberikan apresiasi, atas prestasi yang diperoleh Dinas Pendidikan Aceh, menjadi provinsi yang persentase kelulusan Guru ASN PPPK-nya tertinggi nasional mencapai 71,2 persen.

Kemudian disusul tempat kedua DKI Jakarta sebesar 65,92 persen dan ditempat ketiga Sumsel sebesar 60,49 persen. Sedangkan terendah Jambi sebesar 14,83 persen.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Aceh, Muksalmina yang dimintai konfirmasii kepada Serambinews.com, Senin (12/6/2023) menjelaskan, dalam grafik kelulusan guru ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Provinsi Aceh ditempatkan paling atas dengan kelulusan sebanyak 17.293 orang dan sisa kebutuhan yang belum lulus sekitar 7.520 orang.

Selanjutnya tempat kedua DKI Jakarta 15.983 orang, sisa kebutuhan 8.243 orang dan tempat ketiga Sumatera Selatan dengan jumlah kelulusan 26.658 orang, tapi sisa kebutuhannya masih cukup banyak sekitar 17.412 orang lagi.

Sehingga pada saat dibagi, antara jumlah yang dibutuhkan, dengan yang lulus, sisa kebutuhan, Sumsel menduduki peringkat ketiga nasional dalam hal persentase pemenuhan guru ASN PPPK di daerahnya.

Muksalmina mengatakan, hasil kelulusan pemenuhan guru ASN PPK tahun 2021 – 2022 yang diterbitkan Kemendikbud, Riset dan Teknologi yang menempatkan Provinsi Aceh ditempat tertinggi, hal itu menunjukkan bahwa SDM guru ASN PPPK dari Aceh, mulai jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan SLB, sudah cukup bagus, karena mampu memenuhi kebutuhan guru ASN PPPK tahun 2021 – 2022 mencapai 71,2 persen.

Kenapa jumlah lulusan guru ASN PPK Aceh dalam dua tahun terakhir ini cukup banyak, ungkap Muksalmina, hal ini disebabkan, sebelum mengikuti tes penerimaan guru ASN PPPK yang dibuka Kemendikbud, Riset dan Teknologi, mereka terlebih dahulu, mengikuti pelatihan untuk menjawab soal-soal tes guru ASN PPPK, melalui tiga tahap.

Tahap pertama melalui program guru inti, tahap kedua pembekalan dan tahap III tes evaluasi guru yang mau ikut tes guru ASN PPPK, sebanyak dua kali.

Untuk guru SMA, SMK dan SLB, sumber dananya dibiayai melalui APBA Tahun 2021 dan 2022. Pada tahun anggaran 2023 ini, akibat pengurangan dana otsus dari 2 persen menjadi 1 persen setara DAU nasional, anggaran untuk pelatihan para guru kontrak sekolah negeri untuk bisa mengikuti pelatihan tes evaluasi masuk guru ASN PPK, belum tersedia.

Untuk membantu sisa pemenuhan guru ASN PPPK sebanyak 7.520 orang lagi itu, kata Muksalmina, diharapkan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Tim Banggar DPRA, pada Perubahan APBA 2023 mendatang, yang telah direncanakan pada bulan Agustus 2023 mendatang, mau mengalokasikan anggaran untuk pelatihan guru kontrak non PNS, yang mau ikut tes guru ASN PPPK, pada bulan Agustus 2023 mendatang.

Dari 7.520 orang guru ASN PPK yang masih dibutuhkan, mulai jenjang pendidik SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB di Aceh, untuk jenjang pendidikan SMA, SMK dan SLB ada sekitar 2.000 orang guru lagi yang dibutuhkan. Sisanya dari jenjang pendidikan SD dan SMP.

Program pelatihan bagi guru non PNS yang bekerja di sekolah negeri dan swasta di Aceh, untuk mengikuti tes guru ASN PPPK itu, kata Muksalmina, tujuannya, agar guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta bisa menjadi guru ASN PPPK, sehingga bisa mengurangi beban APBK dan APBA.

Guru kontrak non PNS yang mengajar di sekolah SD, SMP, SMA, SMK, SLB negeri maupun swasta, sebagian besar dibayar menggunakan dana APBK dan APBA. Jadi, bila jumlah guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta di Aceh, banyak yang lulus menjadi guru ASN PPPK, ke depan bisa mengurangi biaya pembayaran honor guru kontrak guru non PNS tersebut.

Selain itu, kata Musalmina, karena SDM para guru kontrak non PNS kita yang mengajar di SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, saat ini sudah banyak yang pintar-pintar dan cerdas, hal itu akan meberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Aceh, mulai jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan SLB menjadi lebih bagus lagi.

Jadi, dengan adanya pelatihan dan pembekalan pengetahuan materi tes guru ASN PPPK tersebut, jumlah guru kontrak non PNS pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan SLB, di Aceh, akan banyak yang menjadi guru ASN PPPK.

“Dampak positif lainnya, mutu pendidikan akan meningkat, anggaran untuk bayar guru kontrak non PNS di sekolah negeri dan swasta di Aceh, jadi berkurang, karena gajinya sudah ditanggung dan dibayar oleh pemerintah pusat, ketika mereka sudah lulus menjadi guru ASN PPPK,”ujar Kabid GTK Disdik Aceh, Muksalmina.(*)

