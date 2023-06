Setelah Bongkar Perselingkuhan Suami, Jenny Rachman Mengaku Tak Dinafkahi Lahir Batin selama 2 Tahun

SERAMBINEWS.COM - Kehidupan rumah tangga aktris senior Jenny Rachman yang selama ini adem ayem ternyata menyimpan banyak masalah.

Jenny Rachman mulai membongkar ke publik masalah rumah tangganya satu demi satu.

Jenny Rachman melalui kuasa hukumnya, Elida Netty mengaku tak lagi menerima nafkah lahir dan batin selama dua tahun.

Belakangan, Jenny Rachman mengklaim suaminya, Supradjarto selingkuh.

"Sudah hampir dua tahun tidak diberikan nafkah lahir dan batin," tutur Elida Netty, dikutip dari YouTube Seleb on Cam, Senin (12/6/2023).

Namun, tudingan tersebut dibantah tegas oleh kuasa hukum Supdradjarto, Jhonson Pandjaitan.

Pihaknya merasa tuduhan dari Jenny Rachman amat merugikan kliennya.

"Saya ulangi sekali lagi, tidak ada pelaporan soal per selingkuhan. Jadi saya tidak mengerti bahasa-bahasa per selingkuhan ini ditulis di mana-mana," tegas Jhonson, dikutip dari YouTube KH Infotainment.

Ia lantas meminta kepada media untuk tidak memberitakan dugaan per selingkuhan Supradjarto.

"Menurut saya, karena ini menyangkut perkawinan antara ibu Jenny Rachman dengan Bapak Supradjarto, tolong seluruh pemberitaan ini jangan sampai merugikan dan menghancurkan kehidupan pribadi perkawinan Ibu Jenny dan Bapak Supradjarto," tandasnya.

Kronologi Jenny Ungkap Per selingkuhan

Jenny Rachman membutuhkan waktu sebelum mengetahui dugaan per selingkuhan yang dilakukan Supradjarto.