Berikut, Youtuber Berpenghasilan Tertinggi, Raffi Ahmad Peringkat Kedua, Sebulan Bisa Dapat Rp3,4 M

SERAMBINEWS.COM - Sejumlah youtuber di Tanah Air ternyata memiliki pendapatan fantastis.

Deretan youtuber ternama ini seperti Ria Ricis, Baim Wong hingga Raffi Ahmad.

Social Blade merilis urutan YouTuber Indonesia dengan penghasilan terbanyak.

Berdasarkan data Social Blade, Selasa (13/6/2023), penghasilan Jess No Limit berada di rentang USD 28.900-USD 449.100 atau setara Rp 429 juta hingga Rp 6,6 miliar.

Disusul, Raffi Ahmad dengan akun Rans Entertainment di rentang USD 14.800-234.400 atau setara Rp 220 juta hingga Rp 3,4 miliar.

Lalu, dengan jumlah subscribers 17,9 juta, penghasilan Zuni and Family per bulan mencapai sekitar USD 9.700-USD 155.400 atau setara Rp 144 juta hingga Rp 2,3 miliar (kurs Rp 14.863 per dollar AS).

Berikut urutan YouTuber Indonesia penghasilan terbanyak, berdasarkan data Social Blade, Selasa (13/6/2023):

1. Jess No Limit

Jumlah subscribers: 27,9 juta

Jumlah video yang diupload (akumulatif): 2.072

Jumlah penonton (akumulatif): 3,42 miliar

Proyeksi pendapatan per bulan: USD 28.900-USD 449.100 atau setara Rp 429 juta hingga Rp 6,6 miliar

(kurs Rp 14.863 per dollar AS)