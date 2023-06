Usai Berikan Golden Buzzer ke Putri Ariani, Simon Cowell Juri AGT 2023 Diserbu Netizen Indonesia

Netizen Indonesia ramai-ramai mengucapkan terima kasih kepada Simon, sebab telah mengapresiasi penampilan Putri Ariani di ajang tersebut.

SERAMBINEWS.COM - Kesuksesan Putri Ariani di panggung America's Got Talent membuat namanya ikut tersanjung di dunia.

Adalah Simon Cowell juri di even ini ikut memberi apresiasi luar biasa pada perempuan disabilitas berusia 17 tahun ini.

Simon Cowell salah satu juri yang memberikan golden buzzer untuk penyanyi berbakat asal Indonesia Putri Ariani pada babak audisi America's Got Talent (AGT) 2023.

Usai memberikan golden buzzer untuk Putri Ariani postingan Instagram Simon Cowell diserbu netizen Indonesia.

Penampilan Putri di AGT 2023 sukses memukau para juri, bukan hanya Simon Cowell saja semua juri seperti Heidi Klum, Howie Mandel, dan Sofia Vergara mereka kompak memberikan standing ovation setelah menyaksikan penampilan Putri Ariani.

Terutama untuk Simon Cowel, juri yang disebut sangat kritis terhadap setiap penampilan peserta.

Banyak yang mengatakan hanya pada penampilan Putri ini saja Simon sampai naik keatas panggung memberikan pelukan untuk Putri Ariani sebagai bentuk apresiasinya, hal yang sebelumnya tak pernah Simon lakukan pada peserta manapun juga.

Itu menandakan penampilan Putri Ariani benar-benar istimewa

Putri Ariani, penyanyi berusia 17 tahun itu ternyata punya mimpi besar lainnya yakni bisa menjadi seorang diva internasional seperti Whitney Houston dan Celine Dion yang memiliki nama besar.

“Iya Putri pengen jadi diva internasional, seperti Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey karena udah ngefans dari dulu,” tuturnya.

Tak hanya itu, keinginan Putri untuk bisa menjadi diva internasional juga karena ia ingin bisa menginspirasi dunia dan memberikan kontribusi pada dunia lewat bakat bernyanyinya.

“Menjadi diva bukan buat Putri aja tapi buat dunia juga, gimana Putri bisa beri kontribusi pada dunia, gimana Putri bisa menginspirasi dan menginfluence temen-temen yang lain juga untuk berani meraih mimpinya dan do more as much as i do,” terangnya.

