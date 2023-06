IG Fifa World Cup Unggah Lagu Aldi Taher, Ikut Bujuk Lionel Messi ke Indonesia : Abang Kita Semua

SERAMBINEWS.COM - Viral di media sosial, federasi sepak bola dunia FIFA ikut mengagetkan warganet di Tanah Air usai menggunakan lagu Aldi Taher dalam unggahan video di akun Instagram resminya, @fifaworldcup, Rabu (14/3/2023).

Lagu tesebut bersisi rayuan untuk Lionel Messi agar ia mau datang ke Indonesia setelah sebelumnya bintang asal Argentina itu dikabarkan batal datang ke Tanah Air pada 19 Juni 2023 dalam laga Timnas Indonesia VS Argentina.

Dalam video berdurasi 41 detik yang diunggah akun Instagram resmi FIFA, tampak video cuplikan Messi ketika bertanding di ajang Piala Dunia.

Unggahan tersebut mendapat sorotan publik terutama dari Tanah Air lantaran menyematkan lagu Aldi Taher yang merayu Messi untuk datang ke Indonesia.

Tak banyak isi lirik lagu tersebut, namun Aldi Taher mempertanyakan berulang kali mengapa Lionel Messi tak jadi berkunjung ke Indonesia, padahal, orang Indonesia sudah sangat menanti-nanti kehadirannya.

"Why you don't come to Indonesia Mr Messi? Why?

Please come to Indonesia, Men.

We waiting for you, we love you.

Why you dont come indonesia?

Why you dont come indonesia?

Why you dont come indonesia?"

Tak hanya menggunakan lagu Aldi Taher, namun akun Instagram resmi FIFA juga memberikan keterangan dalam bahasa Indonesia dalam unggahannya dengan kalimat 'Abang kita semua, Leo Messi'.

Unggahan tersebut juga dibubuhi tanda emoji love berwarna merah, menyematkan emoji bendera Tanah Air dan bendera Argentina.