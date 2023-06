Aldi Taher Ngaku Akan Sumbangkan Penjualan Tiket Koser Rp100 Juta untuk Yayasan Kanker

Aldi Taher berencana menyumbangkan penjualan tiket konser miliknya seharga Rp100 juta untuk yayasan kanker d Indonesia.

SERAMBINEWS.COM - Artis Aldi Taher akan menggelar konser dan siap memberikan hasil penjualan tiket untuk kegiatan sosial.

Aldi Taher ini merupakan sosok mantan suami Dewi Persik.

Aldi Taher berencana menyumbangkan penjualan tiket konser miliknya seharga Rp100 juta untuk yayasan kanker d Indonesia.

Tiket konsernya bertajuk Forplay Aldi Taher Martin Live in Concert Tribute to Coldplay seharga Rp100 juta tersebut juga akan dibuka kembali oleh pihak promotor.

"Jadi saya mau bikin, Rp100 juta dibuka lagi, insyaAllah duitnya mau disumbangkan ke yayasan kanker anak Indonesia," kata Aldi Taher saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).

Alasan tersebut dikarenakan Aldi Taher merupakan penyintas kanker, dimana mantan suami Dewi Perssik sempat mengidap kanker kelenjar getah bening pada 2016 silam.

Dengan dibukanya kembali tiket konser dengan harga Rp100 juta diharapkan para pengusaha Indonesia bisa membeli tiket yang hasilnya akan ia sumbangkan itu.

"Juragan 99, bang Jhon LBF , semuanya, pak Chairul Tanjung, yang mau nonton dibeli tiketnya, insya Allah sebagian hasil penjualan tiket konser tanggal 3 Juli di bengkel insyaAllah akan di sumbangkan untuk yayasan kanker Indonesia," ungkap Aldi Taher.

Kemudian, Aldi Taher akan membawakan total 10 lagu untuk menghibur para penonton yang hadir pada 3 Juli 2022 di Bengkel Space SCBD.

"Insya Allah 10 lagu. Yellow, Paradise, Shiver, Hymn for The Weekend, Fix You, bahkan yang jarang dibawain Coldplay insya Allah saya bawain," pungkasnya.

