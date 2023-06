VIDEO Tiket Konsernya Dijual Lagi, Aldi Taher Sumbangkan Penjualan Tiket Koser untuk Yayasan Kanker

SERAMBINEWS.COM - Aldi Taher berencana menyumbangkan penjualan tiket konser miliknya seharga Rp100 juta untuk yayasan kanker d Indonesia.

Tiket konsernya bertajuk Forplay Aldi Taher Martin Live in Concert Tribute to Coldplay seharga Rp100 juta tersebut juga akan dibuka kembali oleh pihak promotor.

Sebelumnya, tiket presale yang dijual pada 10 Juni lalu sudah Sold out. Sementara itu, untuk VIP Sofa seharga Rp 100 juta pun juga sudah terjual.

Alasan tersebut dikarenakan Aldi Taher merupakan penyintas kanker, dimana mantan suami Dewi Persik sempat mengidap kanker kelenjar getah bening dan menajalani kemoterapi pada 2016 silam.

Dengan dibukanya kembali tiket konser dengan harga Rp 100 juta diharapkan para pengusaha Indonesia bisa membeli tiket yang hasilnya akan ia sumbangkan itu.

Kemudian, Aldi Taher akan membawakan total 10 lagu untuk menghibur para penonton yang hadir pada 3 Juli 2022 di Bengkel Space SCBD.

Mulai dari lagu Yellow, Paradise, Shiver, Hymn for The Weekend, Fix You, bahkan katanya lagu yang jarang dibawakan Coldplay juga akan dinyanyikan.(*)

VO: Suhiya Zahrati

Editor Video: Muhammad Aulia