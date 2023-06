Disdik Aceh Gelar Lomba Kreativitas Siswa SMK Se-Aceh

Laporan Herianto l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dinas Pendidikan Aceh mulai tanggal 19-22 Juni 2023 menggelar Lomba Kreativitas Siswa/Siswi SMK se-Aceh tahun 2023 dan Expo Produk Siswa SMK se-Aceh, yang berlangsung di SMK Negeri 1, 2 dan 3 Lhong Raya, Kota Banda Aceh, yang diikuti 240 orang peserta, dari 99 SMK.

“Acara Lomba Kreativitas Siswa/Siswi SMK dan Expo Produk Siswa SMK se Aceh tahun 2023 ini, yang melombakan 22 cabang lomba ini, lokasi stan pamerannya di kompleks SMK 1, 2 dan 3 di Lhoong Raya, bisa dikunjungi masyarakat umum mulai pukul 09.00-22.00 WIB,” kata Kepala Dinas Pendidikan Aceh Drs Alhudri MM melalui Plh Dr Asbaruddin MEng, kepada Serambinews.com Minggu (18/6/2023) di Banda Aceh.

Lomba Kreativitas Siswa/Siswi (LKS) SMK se Aceh tahun 2023 ini, kata Asbaruddin, dibagi dalam 6 area kategori. Pertama kelompok konstruksi, teknologi, bangunan dan agribisnis. Kedua kelompok seni kreatif dan fashion, ketiga kelompok teknologi, informasi dan komunikasi, keempat kelompok teknologi manufaktur dan rekayasa, kelima kelompok pariwisata, layanan sosial dan individu, keenam kelompok transportasi yang melibatkan peserta didik terbaik, dibidangnya pada tiap kabupaten/kota.

Untuk kelompok konstruksi, teknologi bangunan dan agribisnis, sebut Asbaruddin, meliputi teknik pemasangan tegel keramik dinding dan lantai (wall and floor tiling), Teknik instalasi kelistrikan, (electrical installation), pembuatan cabinet (cabinet making).

Selanjutnya, pemesangan batu bata (bricklaying), landskap dan pertamanan (landscape and gardening), dan pemasangan instalasi pipa air dan pemanas (plumbing and heating).

Untuk kelompok seni kreatif dan fashion, meliputi teknologi mode (fashion technologi ), teknologi desain grafis (graphic design technologi) dan teknik gambar bangunan (CAD Building).

Kelompok teknologi informasi dan komunikasi, meliputi komputasi awan, (cloud computing), teknologi informasi sistem administrasi jaringan (IT network system administrasi), teknologi informasi piranti lunak untuk bisnis (IT Software solution for bisnis).

Untuk kelompok teknologi manufaktur dan rekayasa meliputi lomba elektronika (electronics), teknik perancangan permesinan CAD (Mechanikal Engineering CAD) pengelasan (welding). Kelompok Pariwisata dan layanan sosial dan individu hotel resepsionis (hotel reception), pelayanan restaurant ( restaurant service) serta penataan rambut (hair dresshing).

Sementara untuk kelompok transportasi , hanya meliputi satu lomba, yaitu teknologi otomotif mobil (automobile technology). Acara lomba LKS dan Expo Produk Siswa SMK ini didukung dari berbagai kalangan, baik dari dunia usaha maupun industri, perguruan tinggi sebagai narasumber, pelatih, juri dan teknisi.

Asbaruddin, sebagai Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Aceh mengatakan, kegiatan LKS dan Expo Produk Siswa/Siswi SMK se Aceh ini, sebagai upaya mempromosikan lulusan SMK kepada dunia usaha dan industri, untuk memasarkan tenaga madya SMK dalam pasar kerja yang tersedia di berbagai jenis usaha, mulai dunia usaha industri, bangunan, komunikasi, listrik, telekomunikasi dan dunia usaha jasa lainnya, dalam rangka penyerapan tenaga kerja muda madya, yang kini sudah memasuki revolusi industri 5.0.

Siswa SMK yang sudah dilatih berbagai jenis ketrampilan selama tiga tahun di sekolahnya, pada saat mereka mau menamatkan studinya di tahun ketiga, kemampuan keahlian khusus yang dimilikinya dilombakan, untuk bahan evaluasi dan mengukur sudah sampai dimana kemampuan para siswa/siswi SMK tersebut, setelah belajar tiga tahun mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan teknis yang ada di masing-masing sekolah SMK.

LKS dan Expo produk siswa/siswi SMK ini, kata Asbaruddin, bukan sekedar untuk menunjukkan hasil kerja siswa/siswi SMK kepada dunia usaha dan industri, tapi juga untuk memasarkan tenaga muda madya produksi yang kompetensi, kepada berbagai kalangan dunia usaha, bahwa di Aceh, punya tenaga muda madya, yang telah memiliki keahlian madya.

Diharapkan, siswa SMK yang telah tamat dan menjadi pemenang lomba LKS dan Expo Produk Siswa/Siswi SMK Tahun 2023 ini, tidak menjadi pengangguran, melainkan menjadi tenaga kerja madya yang berproduktif tinggi di berbagai bidang usaha, sehingga pencitraan sekolah SMK di masa datang menjadi lebih bagus di mata publik dan dunia usaha, “Untuk kemajuan sekolah SMK, daerah dan Bangsa Indonesia,” pungkas Asbaruddin.(*)

