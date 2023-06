VIDEO Ikan Arwana Kalimantan Barat Jadi oleh-oleh untuk Kaisar Jepang Naruhito

SERAMBINEWS.COM - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyambut kunjungan resmi Kaisar Jepang Naruhito bersama Permaisuri Owada Masako di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (19/6/2023).

Selain menunjukkan koleksi Anggrek di Kebun Raya Bogor, Jokowi juga memperlihatkan ikan Arwana yang ada di veranda belakang Istana Bogor.

Ikan berwarna merah cenderung oranye dengan ukuran besar tersebut banyak ditemukan di Sungai Kalimantan Barat.

Kaisar Naruhito bersama Permaisuri Masako tampak antusias melihat ikan Arwana tersebut.

Ikan itu rencananya akan diberikan sebagai oleh-oleh kepada Kaisar Jepang.

Ikan tersebut menjadi simbol persahabatan Indonesia-Jepang.

Kedatangan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako tepat di tahun peringatan ke-65 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang, serta peringatan 50 tahun persahabatan kerjasama Jepang dan ASEAN.

Kedatangan Kaisar Naruhito ini melanjutkan jejak langkah sang ayah dalam membangun hubungan baik antara Jepang dan juga Indonesia.

Pada tahun 1991 ayah dari Kaisar Naruhito yakni Kaisar Akihito bersama permaisuri Michiko pada saat itu berkunjung ke Indonesia.

Kunjungan tersebut dinantikan Presiden Soeharto serta Ibu Tien Soeharto.

Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako berada di Indonesia selama 7 hari.

Selain bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Kaisar dan Permaisuri akan mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk melaksanakan upacara peletakan karangan bunga.

Selain itu, Kaisar Jepang bersama Permaisuri juga di agendakan akan mengunjungi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkunjung ke Keraton Yogyakarta serta Candi Borobudur.



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Hadiahkan Ikan Arwana Kepada Kaisar Jepang Naruhito, https://www.tribunnews.com/nasional/2023/06/19/jokowi-hadiahkan-ikan-arwana-kepada-kaisar-jepang-naruhito.