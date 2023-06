Tolak Tawaran Partai Politik, Cinta Laura: Aku Tidak Mau Menjadi Orang Munafik

“Never say never (Jangan pernah bilang tidak akan pernah), mungkin suatu saat aku akan masuk ke politik dan jadi politisi, I don’t know (saya tidak tahu), Cuma filosofi hidup aku sekarang adalah aku tidak mau menjadi orang yang munafik,” ucap Cinta Laura dikutip dari kanal YouTube Metro TV, Senin (19/6/2023).

SERAMBINEWS.COM - Fenomena artis terjun ke dunia politik bukanlah hal baru.

Sementara itu tahun 2024 tinggal beberapa bulan lagi.

Artis peran sekaligus penyanyi Cinta Laura berbicara soal pandangannya tentang politik.

Saat diundang salah satu acara stasiun televisi swasta, Cinta Laura ditanya soal dirinya yang pernah ditawari untuk bergabung dengan salah satu partai politik tetapi malah menolaknya.

Cinta Laura kemudian menjawab, dirinya tak menutup kemungkinan kalau dirinya bisa saja terjun ke dunia politik suatu saat nanti.

Namun, Cinta Laura menggaris bawahi, saat ini dirinya enggan ke terjun ke politik dan menjadi bagian dari partai politik karena filosofis yang dipegangnya.

Landasan yang dipegang Cinta Laura ini bukan tanpa sebab.

Wanita kelahiran 17 Agustus 1993 ini sudah banyak punya pengalaman tak enak dengan para politisi.

Kata Cinta Laura, ia sering dibuat kecewa lantaran apa yang disampaikan politisi seringkali berbeda dengan apa yang dilakukan pada kenyataannya.

“Aku sudah sering merasa kecewa dengan sosok-sosok politik di luar sana, karena kalau berbincang secara langsung terlihat banget mereka open minded (pemikiran terbuka), intelek, dan punya value (nilai) yang disukai anak muda, tetapi pada kenyataannya, apa yang mereka lakukan secara pribadi dan publik itu jauh berbeda,” tutur Cinta Laura.

Ketika ditanya apakah akan tetap menolak masuk partai politik jika ditawari uang sampai belasan miliar, Cinta Laura menjawabnya dengan lugas.

Wanita blasteran Indonesia-Jerman ini merasa materi berlimpah bukan hal yang utama.

“Wow aku belum pernah ditawari sampai situ, tapi that’s doesn’t matter, I’m happy with my life (itu tidak masalah, saya senang dengan hidup saya), aku sudah cukup dengan apa yang aku punya,” ucap Cinta Laura.

Diketahui, menjelang Pemilu 2024 mendatang, banyak artis yang tiba-tiba bergabung ke partai politik, sebagian besar dari mereka ingin maju menjadi caleg, sebagiannya lagi ingin maju menjadi kepala daerah dari wali kota sampai bupati.

Deretan artis yang menjadi pendatang baru di dunia politik seperti Aldi Taher, Verrel Bramasta, Uya Kuya, Once Mekel, Marcell Siahaan, Denny Cagur, Tamara Geraldine, Narji, Ely Sugigi, Vicky Prasetyo, dan masih banyak lagi.

Namun demikian, ada beberapa artis yang terjun ke politik dan moncer karier politiknya, di antaranya seperti Dede Yusuf, Deddy Mizwar, Rano Karno, dan Nurul Arifin.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Banyak Artis Terjun ke Politik, Cinta Laura Justru Tolak Tawaran Partai, Alasannya Filosofis

