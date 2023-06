Ilkay Gundogan Tinggalkan Manchester City Gabung Barcelona, Sosok Pemain Incaran Xavi Hernandez

SERAMBINEWS.COM - Barcelona telah mengamankan bintang pertamanya di bursa transfer musim panas tahun ini.

Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa bintang Manchester City, Ilkay Gundogan, kini berseragam Blaugrana dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi klub.

Gelandang Timnas Jerman tersebut didatangkan ke Camp Nou berstatus bebas transfer dan dikontrak selama dua tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Gundogan juga dipagari release clause sebesar 500 juta Euro.

Merapatnya Gundogan dikonfirmasi pakar transfer, Fabrizio Romano.

" Ilkay Gundogan ke Barcelona, Here We Go! Persetujuan final untuk mendaftarkannya sebagai pemain baru, lampu hijau dari pemain. Kesepakatan sudah selesai, ditandatangani beberapa menit yang lalu," tulisnya.

"Gundogan telah menyetujui kontrak dua tahun yang berlaku hingga Juni 2025 dengan opsi untuk tahun berikutnya," tulis Romano lagi di akun twitternya, kemarin.

Kontrak Gundogan telah habis musim panas ini. City telah menawarkan kontrak tambahan baru dengan opsi 12 bulan lagi.

Mereka terpikat dengan aksi menawan Gundogan yang jadi motor utama diraihnya tiga trofi musim 2022/23.

Selama tujuh tahun di City, mantan gelandang Borussia Dortmund itu telah memenangkan lima gelar Liga Primer, dua Piala FA, empat Piala Liga, dan Liga Champions dalam tujuh tahun di City.

Namun, Barca telah menghadirkan paket tiga tahun yang lebih menggoda, dan lebih menguntungkan secara finansial.

Menurut agregator keuangan Capology, pemain internasional Jerman itu menghasilkan rerata gaji tahunan di Man City 8,5 juta euro.

Barca kemudian datang dan memberi tawaran ke Gundogan - yang akan berusia 33 tahun Oktober mendatang - kontrak dua tahun dengan opsi menjadi tiga tahun.

Jika dia menghabiskan masa kontraknya itu di Camp Nou, dia bakal berusia 36 tahun dan tentu menghasilkan lebih banyak uang dari yang dia dapatkan di musim treble dia bersama Man City.