Pernah Berperan Jadi Vera, Reaksi Meriam Bellina Nonton Trailer Film Catatan Si Boy: Pengin Nangis

SERAMBINEWS.COM - Meriam Bellina adalah salah satu artis peran senior Tanah Air.

Ia telah membintangi sejumlah film dan sukses besar.

Salah satunya yaitu film Catatan S Boy pada tahun 187.

Meriam Bellina mengaku hampir menangis saat menonton trailer film reboot Catatan Si Boy.

Meriam Bellina merupakan pemeran Vera di film Catatan Si Boy tahun 1987.

Trailer reboot Catatan Si Boy rilis pada Kamis (22/6/2023).

"Jujur saya lihat trailer pengin nangis," ucap Meriam Bellina sambil tertawa saat jumpa pers di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis.

"Alyssa, you're great. Ingat Vera dulu," kata Meriam Bellina sambil memuji aktris muda Alyssa Daguise.

Alyssa dipercaya memerankan tokoh Vera sekarang.

Meriam memuji chemistry dan kharisma pemeran Catatan Si Boy reboot saat syuting amat terlihat.

Ia juga berpendapat aktor Angga Yunanda cocok memerankan tokoh Boy seperti kisah aslinya dulu.

"Saya lihat Boy juga it's him (Angga Yunanda). Boy is him. Jadi merasa sangat nyaman sekali pas syuting, langsung klik," ujar Meriam Bellina.

Meriam Bellina merasa film reboot ini sama dengan Catatan Si Boy yang dulu, hanya ditampilkan dengan kemasan baru.

Dalam Catatan Si Boy versi baru, Meriam Bellina berperan sebagai ibu Alyssa Daguise.

Catatan Si Boy akan dirilis di bioskop mulai 17 Agustus 2023.

