Gerakan Pangan Murah Digelar di Sabang, 510 Paket Diserbu Masyarakat

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Sebagai upaya menjaga stabilitasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di Aceh, Dinas Pangan Aceh bersama Perum Bulog Kanwil Aceh, bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menggelar Gerakan Pangan Murah di Kota Sabang.

Di Sabang, kegiatan ini diselenggarakan di pusat Kota Sabang, jalan Diponegoro, Taman Burung, Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Sabang, Senin (26/6/2023).

"Gerakan pangan murah ini sangat berarti bagi masyarakat khususnya yang kurang mampu, dan mudah-mudahan juga memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Sabang," harap Sekretaris Daerah Kota Sabang Andri Nourman.

Plt Kepala Dinas Pangan Aceh Surya Rayendra menjelaskan, kegiatan ini merupakan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pengendalian inflasi secara nasional maupun daerah, menjelang hari besar keagamaan nasional Idul Adha 1444 H.

Gerakan pangan murah di Sabang menyediakan 510 paket sembako, terdiri dari beras 2.565 kg, gula 1.020 kg, minyak goreng 1.020 liter, dan telur ayam 510 lempeng.

Masing-masing komoditi di jual dengan harga terjangkau, seperti beras per 5 kg Rp. 54.000, telur per lempeng Rp. 46.000, minyak goreng Bimoli per 2 liter Rp. 36.000, dan gula per 2 kg Rp. 22.000.(*)

Baca juga: VIDEO Viral Oknum Polisi Marah Ditegur Karena Merokok Sambil Berkendara, Pria Ini Ajak Adu Jotos

Baca juga: Angkasa Pura II Serahkan 700 Paket Sembako dan Hewan Kurban kepada Warga