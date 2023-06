VIDEO Pemain Indonesia Sabet 3 Gelar di AVC Challenge Cup 2023

SERAMBINEWS.COM - Timnas voli putri Indonesia besutan pelatih Alim Suseno mengukir sejarah dengan mencapai final AVC Challenge Cup 2023.

Sayang, timnas voli putri Indonesia harus puas menjadi runner-up seusai takluk dari tim tangguh, Vietnam, pada final AVC Challenge Cup 2023 di GOR Tridharma, Gresik, Jawa Timur, Minggu (25/6/2023) malam WIB.

Megawati Hangestri dkk mesti merelakan gelar juara ke tangan Vietnam seusai kalah dengan skor 2-3.

Perjuangan timnas voli putri Indonesia tetap layak mendapatkan apresiasi meski belum berhasil berbuah gelar juara.

Sebab, mereka telah mengukir pencapaian impresif dengan menembus partai puncak.

Bagi timnas voli putri Indonesia, ini adalah final pertama yang mampu mereka capai dalam ajang AVC Challenge Cup.

Mereka pun hanya terpaut dua poin dari memenangkan pertandingan kontra salah satu tim terkuat di Asia tersebut.

Alim Suseno selaku pelatih pun tetap memuji permainan anak-anak asuhnya yang telah berjuang keras saat melawan Vietnam di final.

Penampilan apik timnas voli putri Indonesia kemudian dibuktikan oleh sejumlah pemain yang meraih penghargaan individu.

Total, terdapat tiga pemain Indonesia yang meraih penghargaan individu dalam ajang AVC Challenge Cup 2023.

Mereka adalah Megawati Hangestri, Wilda Siti Nurfadillah, dan Yulis Indahyani. Megawati Hangestri yang mencetak total 34 angka meraih penghargaan best opposite.

Sementara itu Wilda Siti Nurfadillah dan Yulis Indahyani masing-masing mendapatkan penghargaan best middle blocker dan best libero.

Lalu, di kubu Vietnam, Than Thin Thanh dinobatkan sebagai most valuable player dan best outside hitter.

Dia memeroleh penghargaan individu bersama dua rekan setimnya, yakni Doan Thi Lam Oanh (best setter) dan Dinh Thi Tra Giang (best middle blocker).

Adapun satu lagi penghargaan best outside hitter diberikan kepada pemain Taiwan, Wu Fang Yu. (*)

Editor: Aldi Rani

Narator: Suhiya Zahrati

