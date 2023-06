Jalani Hidup Baru sebagai Istri di Amerika, Enzy Storia: Mau Bikin Konten Apa Ya?

Enzy Storia dan Maulana Kasetra melakukan foto prewedding New York, Amerika Serikat.

“Mau bikin konten apa ya, kayak a day at my life gitu ceunah? Tapi enggak ada hasrat, okelah besok mau coba bikin video reels gitu terus ngedit, semangat, oke,” ucap Enzy Storia dalam video, dikutip Selasa (27/6/2023).

Setelah memutuskan rehat dari dunia hiburan, presenter dan artis peran itu ternyata pindah ke Amerika Serikat untuk mengikuti sang suami Maulana Kasetra.

Enzy Storia sudah tiba di Amerika dan mulai menjalani hidup barunya sebagai istri.

Enzy Storia diketahui pindah ke Amerika untuk ikut tinggal bersama suaminya Maulana ‘Molen’ Kasetra yang menjadi diplomat muda di KBRI Amerika.

Melalui Insta Story-nya, Enzy Storia mengunggah video dirinya tengah berada di salah satu taman kota di New York.

Terlihat Enzy Storia menampilkan suasana taman yang hijau dengan banyak orang menikmati pancaran sinar matahari. Ada pula yang mengajak bermain hewan peliharaannya.

Sementara, dalam Insta Story lainnya, Enzy Storia membuat video interaksi antara dirinya dengan para penggemar di Instagram.

Dalam interaksi itu, Enzy Storia tengah kebingungan mencari ide untuk membuat konten di media sosialnya.

Namun beberapa saat kemudian, Enzy Storia kembali mengunggah Insta Story yang menyebut dirinya urung membuat konten setelah ada salah satu warganet yang memberinya saran agar lebih dulu menikmati suasana baru di Amerika.

“Enjoy your moment in new place dulu kak Enzoy, abis itu baru deh ngonten lagi,” tulis komentar salah satu warganet yang disorot Enzy.

Enzy pun menerima saran dari warganet itu dan menyudahi kebingungannya dalam mencari ide konten.

“Bener banget lagi. Yaudah enggak jadi deh nanti aja hehe lop u all,” tulis Enzy Storia membalas komentar warganet.

Diketahui, Enzy Storia telah menjalani hidup baru di Amerika setelah menikah dengan Maulana ‘Molen’ Kasetra pada 20 Mei 2023.

Keputusan ini diambil karena Enzy Storia ingin mengikuti suaminya bekerja.

Pilihan ini pun membuat Enzy Storia harus meninggalkan segala kesibukkannya sebagai artis di Indonesia, termasuk pamit dari acara Tonight Show.

Meski demikian, Enzy Storia berjanji ia akan kembali lagi nanti ke Indonesia untuk berkarya.

