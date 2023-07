VIDEO Joget TikTok di Tanah Suci Wanita Indonesia Dihujat

SERAMBINEWS.COM - Berikut ini video viral seorang wanita asal Indonesia joget TikTok saat berada di tanah suci Mekkah.

Tak hanya itu, ia bahkan terus melakukan aksinya sampai menghalangi sejumlah orang yang hendak lewat.

Peristiwa ini terekam kamera dan viral di media sosial.

Diunggah sebuah akun TikTok @ariellalalaa_ bahkan telah ditonton hingga lebih dari 4 juta kali sejak diposting beberapa waktu lalu.

Nampak dalam video viral, wanita tersebut mengenakan pakaian gamis hitam dan cadar. Ia awalnya mengatur tampilan layar kamera.

Setelah itu, berlari untuk melakukan aksi joget tren TikTok Mae Stephens - If We Ever Broke Up. Dengan percaya diri, wanita tersebut melakukan tren TikTok di sebuah jalan.

Orang-orang yang hendak melintas memperhatikannya. Awalnya, ia malu-malu melakukan aksi tersebut.

Lalu, saat seseorang yang sedang berjalan dengan payung nampak dihalangi olehnya. Ia terus berjoget hingga menuntaskan lagu tersebut.

Meski nampak bahagia melakukan tren joget TikTok If We Ever Broke Up namun ia mendapat kritikan dari sejumlah netizen. (*)

