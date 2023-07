Harga Telur Ayam Broiler di Aceh Singkil Bertahan Masih Rp 1.600 Per Butir

Sebelumnya berada di kisaran Rp 45 ribu per papan di pembudidaya. Sedangkan di pedagang eceran Rp 47 ribu.



SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Harga telur ayam broiler di Kabupaten Aceh Singkil Rp 1.600 per butir di tingkat pembudidaya.

Sementara di pedagang eceran bervariasi mulai dari Rp 1.666 hingga Rp Rp 2.000 per butir.

Harga Rp 2.000 bila beli per butir. Sementara jika beli per rak atau papan Rp 52 ribu atau Rp 1.733 per butir.

Harga tersebut bertahan sudah sebulan lebih.

Dibanding awal tahun lalu harga telur ayam naik sekitar Rp 2 ribu per rak atau papan.

Sebelumnya berada di kisaran Rp 45 ribu per papan di pembudidaya. Sedangkan di pedagang eceran Rp 47 ribu.

Naiknya harga telur seiring dengan naiknya harga pakan.

"Naik karena harga pakan mahal," kata Wati pembudidaya ayam petelur, Rabu (5/7/2023).

Sementara itu permintaan telur di Aceh Singkil tetap stabil.

Mayoritas kebutuhan telur di daerah itu dipasok dari Medan, Sumatera Utara.

Hal tersebut terjadi lantaran jumlah pembudidaya ayam petelur masih minim.

Penyebabnya pembudidaya ayam di Aceh, belum mampu membuat pakan secara mandiri.

Kebutuhan pakan masih tergantung dari Sumatera Utara. Sehingga terbebani biaya ongkos angkut.(*)

Baca juga: Pasar Subuh Ie Leubeue Masih Menggeliat, Keramaiannya Nyaris Kalahkan Pasar Lueng Putu

Baca juga: 178 Jamaah Haji Pijay Tiba, Kondisi Semua Sehat, Dijemput Wabup dan Kakankemenag