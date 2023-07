VIDEO BREAKING NEWS - Jabatan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh Diperpanjang

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Teka-teki tentang Penjabat Gubernur Aceh akhirnya terjawab.

Presiden Joko Widodo telah memperpanjang masa jabatan Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh hingga tahun 2024 mendatang.

Kepastian itu diperoleh Serambinews.com dari Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan, menjawab Serambinews.com, via pesan WhatsApp, beberapa saat tadi.

Benni mengatakan Achmad Marzuki diperpanjang masa jabatannya sebagai Penjabat Gubernur Aceh untuk paling lambat 1 tahun ke depan

Keppres diserahkan langsung oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mewakili Mendagri, di Kemendagri siang tadi.

Benni juga mengirimkan dua foto yang merekam momen penyerahan Keppres perpanjangan masa jabatan Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh. (*)

Editor: Aldi Rani

Narator: Suhiya Zahrati

