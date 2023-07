603 Peserta dari Tiga Negara Ikut The IMT-GT Varsity Carnival di USK

Penari melakukan persiapan untuk tampil pada pembukaan The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Varsity Carnival Ke-22 di Kampus Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, pada 8 Juli 2023 mendatang.

Laporan Jamaluddin I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 603 peserta The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Varsity Carnival Ke-22 akan hadir di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

Delegasi dari tiga negara itu akan mengikuti berbagai kegiatan IMT-GT di Kampus Jantong Ate (Jantung Hati) masyarakat Aceh ini pada 8-12 Juli 2023 mendatang.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK, Prof Dr Mustanir, MSc kepada Serambinews.com, Kamis (6/7/2023) sore, mengatakan, IMT GT adalah event tahunan yang bertujuan untuk menguatkan rasa persatuan dan solidaritas pada tiga negara.

Yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia, serta membantu para mahasiswa untuk mengembangkan potensi mereka.

Tahun ini, ungkap Prof Mustanir, USK kembali dipercaya menjadi tuan rumah.

Sebelumnya pada 2021, USK juga menjadi tuan rumah untuk event bergengsi tersebut. Hanya saja, ketika itu sebagian peserta IMT-GT hanya hadir secara daring karena kondisi masih pandemic Covid-19.

“Nah, tahun ini untuk pertama kalinya USK akan menyambut seluruh peserta IMT-GT tersebut secara luring," urai dia.

"Jadi, ini merupakan sebuah kebanggaan kita karena mereka bisa hadir untuk melihat USK dan Aceh secara langsung,” ucap Mustanir.

Prof Mustanir menjelaskan, jumlah peserta IMT-GT tersebut terdiri atas 497 mahasiswa dan 106 ofisial.

Mereka berasal dari 12 perguruan tinggi yang terlibat dalam forum IMT GT.

Dari 12 kampus tersebut, empat di antaranya dari Indonesia yaitu USK selaku tuan rumah, Universitas Sumatera Utara USU), Universitas Negeri Medan (Unimed), dan Universitas Negeri Padang (UNP).

Lalu, empat kampus dari Malaysia yaitu Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Technology Mara Arau Perlis (UiTM), dan University Malaysia Perlis (UniMAP).

Sedangkan empat kampus lainnya berasal dari Thailand yaitu Thailand are Prince Of Songkla University (PSU), Rajamanggala University of Technology Srivijaya (RUTVS), Thaksin University (TSU), dan Walailak University (WU).

Selama di USK, seluruh peserta IMT-GT akan mengikuti beberapa pertandingan olahraga yaitu bola voli, sepak bola, bulu tangkis, tenis, petanque, serta fun run.

Selain itu, para peserta juga akan menampilkan khasanah budaya masing-masing, serta mengikuti seminar internasional yang membahas berbagai isu global saat ini.

“Jadi, ini momentum yang baik sekali, karena memberi kesempatan kepada mahasiswa kita untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalamannya dalam forum internasional seperti ini. Ini akan menjadi pengalaman luar biasa bagi mereka,” tutup Mustanir.(*)