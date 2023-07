10 Orang Terkaya di Indonesia Tahun 2023, Budi Hartono Kembali Duduki Posisi Pertama

SERAMBINEWS.COM - Berikut daftar orang terkaya di Indonesia 2023.

Robert Budi Hartono menempati posisi pertama.

Diketahui, Daftar orang terkaya di Indonesia berubah seiring kekayaan para konglomerat yang naik turun.

Hartono bersaudara menempati posisi orang terkaya di Indonesia, menggeser posisi Low Tuck Kwong yang sempat menempati posisi pertama di awal 2023.

Demikian menurut Real Time Billionaires Forbes, Kamis (6/7/2023).

Hartono bersaudara yakni Robert Budi Hartono dan Michael Hartono menimbun kekayaan mereka dari berbagai bisnis.

Mereka merupakan pendiri Grup Djarum, pemilik mayoritas saham BCA, hingga pemilik saham Blibli.

Forbes mencatat, Budi Hartono menempati posisi pertama dengan nilai kekayaan sebesar 26,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 393 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per dollar AS).

Sementara Michael Hartono menempati posisi kedua dengan nilai kekayaan mencapai 25,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 376,5 triliun.

Sedangkan Low Tuck Kwong, pemilik perusahaan tambang PT Bayan Resources Tbk (BYAN), menempati posisi ketiga orang terkaya di RI.

Ia diketahui memiliki kekayaannya sebesar 22,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 339 triliun.

Berikut deretan 10 orang terkaya di Indonesia menurut Forbes:

1. Robert Budi Hartono 26,2 miliar dollar AS (sektor bank, tembakau)

2. Michael Hartono 25,1 miliar dollar AS (sektor bank, tembakau)