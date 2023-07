32 Tim Meriahkan Turnamen HUT Pemuda Cot Preh-Ujong Blang, Berikut Klub yang berlaga

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 32 tim sepakbola di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dipastikan ikut memeriahkan turnamen sepakbola Liga Gampong HUT Pemuda Cot Preh-Ujong Blang yang bertajuk Berani Sportif.

Turnamen ini akan berlangsung di Lapangan Sepakbola PSKB Gampong Cot Preh dan Ujong Blang Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

Rencananya kick-off akan dimulai 15 Juli sampai dengan 16 Agustus 2023.

Ketua panitia, Fajarul Azan yang akrab disapa Fajar kepada Serambi, Kamis (6/6/2023) menyebutkan, 32 tim tersebut adalah Cot Preh FC, Ujong Blang FC, Rudal FC Lampuuk, Cot Beut FC, Lamceu FC, Andesra Rabeu, Lam Alu Cut FC, Andela Lambro Deyah dan Cot Mancang FC

Selanjutnya Porsela Lambaet, Lam Neuheun FC, Puuk FC, Cucum FC, Porkab Bung Bakjok, Lam Asan Putra, Lamseuneong FC, Pawang Rusa FC Tumpok Lampoh, Aron FC, Lamora FC Lamteube Mon Ara dan Lampoh Keude FC.

Kemudian Lamteube Geupula FC, Bak Buloh FC, Leupung Mesjid FC, Deyah FC, PSCM Cot Masam, PSLB Lambro Bileu, Ps. Gue, Lambunot Tanoh FC, Lamtrieng FC, Beurangong FC dan Seupeu FC.

Lebih lanjut Fajar menjelaskan turnamen ini akan memperebutkan total hadiah 28 juta rupiah.

Dengan rincian sebagai berikut, juara pertama 13 juta plus tropy, juara dua 8 juta rupiah plus tropy, juara tiga bersama 6 juta rupiah plus tropy, pemain terbaik dan top skor masing-masing 500 ribu rupiah plus tropy.

Tehnikal meeting akan dilaksanakan Minggu 9 Juli 2023 di Balai Pemuda Gampong Cot Preh, Kuta Baro, Aceh Besar dan setiap tim bisa mendaftarkan tiga pemain yang yang ber KTP di luar Kecamatan Kuta Baro.

"Turnamen yang bertajuk Berani Sportif ini bertujuan meningkatkan silaturrahmi dan ukhuwah antar Gampong di Kecamatan Kuta Baro Segera siapkan tim anda sebaik mungkin untuk meraih prestasi yang tinggi," ungkap Fajar.

