Partai Politik Ini Jualan Otak-otak untuk Dana Kampanye Pemilu, Targetkan 10 Persen Kursi Parlemen

SERAMBINEWS.COM, PERTALING JAYA – Ada yang tak biasa dengan cara partai politik satu ini dalam mengumpulkan dana kampanye.

Biasanya para politisi perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk kampanye agar dirinya lolos ke parlemen atau mendongkrak suara pemilih partai.

Namun berbeda dari yang lain, menjelang pemilihan umum ( Pemilu), sebuah partai politik di Malaysia menjual otak-otak untuk menambah dana kampaye mereka.

Partai politik itu adalah Malaysian United Democratic Alliance (MUDA), yang diketuai oleh politisi muda yang juga mantan Menteri Pemuda Olahraga Malaysia, Syed Saddiq.

Uang hasil jualan otak-otak ini nantinya akan masuk ke rekening partai untuk digunakan sebagai dana kampanye.

Selain itu, partai ini juga memiliki ambisi besar dengan harus merup 10 persen kursi parlemen.

Dilansir dari TribunStyle, Jumat (7/7/2023), partai politik MUDA berpikir out of the box dalam cara mengumpulkan dana kampanye untuk pemilihan negara bagian yang akan datang, yakni dengan berjualan otak-otak.

Sajian Otak-otak Bakar . (YouTube Chef Devina Hermawan)

Alih-alih mengandalkan sumbangan dari masyarakat, partai politik yang berpusat pada kaum muda ini memutuskan untuk bekerja sendiri.

Namun, mereka tidak akan mendirikan toko fisik di sekitar kota untuk bisnis kecil mereka.

Ini akan menjadi bisnis online di mana platform seperti TikTok dan Facebook akan digunakan untuk menarik pelanggan.

Co-founder MUDA, Syed Saddiq mengatakan bisnis tidak akan fokus hanya pada otak-otak muar.

“Saya akan menjual makanan ringan tetapi itu bukan satu-satunya usaha saya.

Anggota tim MUDA lainnya akan menjual apa yang mereka bisa, seperti sepatu kets atau bahkan aset mereka,” ujarnya.