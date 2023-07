Sempat Keluarkan Rekom Agar Pj Gubernur Dijabat Putra Aceh, MPU: Mari Kita Terima Keputusan Presiden

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh meminta semua elemen di Aceh meninggalkan segala perbedaan terkait isu dan usulan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh.

Ketua MPU, Tgk H Faisal Ali meminta semua pihak di Aceh menerima Keputusan Presiden (Keppres) yang kembali menunjukkan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh.

"Mari kita tinggalkan semua perbedaan, karena apapun yang kita buat, keputusan pemerintah sudah dilakukan, sudah ditunjuk (Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh).

Mari kita terima keputusan Presiden tersebut," kata Lem Faisal sapaan akrab Tgk H Faisal Ali dalam wawancaranya dengan Serambinews.com, Kamis (6/7/2023).

Segala perbedaan pendapat terkait usulan sosok Pj Gubernur Aceh dalam beberapa pekan terakhir, kata Lem Faisal, sebuah dinamika biasa di negera yang menganut sistem demokrasi.

"Perbedaan itu hal yang biasa. Justru kita menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, karena semua peduli kepada Aceh. Semua perbedaan pendapat itu telah disampaikan dengan baik, semua ingin pemimpin yang terbaik untuk Aceh," kata Lem Faisal.

MPU sendiri sebelumnya sempat mengeluarkan tausiah MPU Aceh Nomor 10 tahun 2023 tentang Calon Penjabat Gubernur Aceh dan Bupati/Wali Kota tertanggal 13 Juni 2023.

Di mana dalam tausiah itu, MPU Aceh berharap Pj Gubernur, Pj Bupati/Wali Kota diduduki oleh putra terbaik Aceh, tentu yang memiliki integritas yang tinggi.

"Kita (MPU) juga sempat merekomendasi, tapi akhirnya ini yang ditetapkan oleh Presiden, tetap harus kita ikuti dan kita terima," ujarnya.

MPU kemudian mengajak semua elemen masyarakat Aceh untuk tidak lagi bersinggungan dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terkait penetapan Pj Gubernur Aceh.

MPU justru meminta semua kalangan di Aceh mendampingi dan memberi masukan kepada Pj Gubernur Aceh dalam memimpin Aceh satu tahun ke depan.

"Kita dampingi, kita beri masukan-masukan. Apa yang kurang selama ini kita sampaikan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagian bersama-sama kita di Aceh," katanya.

Teka-teki tentang Penjabat Gubernur Aceh akhirnya terjawab.

Presiden Joko Widodo telah memperpanjang masa jabatan Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh hingga tahun 2024 mendatang.

Kepastian itu diperoleh Serambinews.com dari Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan, menjawab Serambinews.com, via pesan WhatsApp, beberapa saat tadi.