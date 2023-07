VIDEO Met Gala 2023 Tampilkan Busana Teraneh, Ada yang Mirip Kucing hingga Mirip Manusia Silver

SERAMBINEWS.COM - Aksi pertunjukan paling modis di New York City, Met Gala 2023, sudah selesai digelar.

Diketahui banyak artis papan atas yang menghadiri acara bergengsi tersebut.

Adapun tema acara Met Gala 2023 mengusung tema sosok Karl Lagerfeld.

Met Gala 2023 berlangsung di The Metropolitan Museum of Art, New York City, AS, pada Senin (1/5/2023) malam.

Para selebriti yang hadir pun memberikan gaya terbaiknya untuk menghormati mendiang desainer Chanel dan Fendi itu.

Selain dihadiri artis papan atas dengan balutan gaun dan busana mewah serta menawan.

Jika Jared Letto menggunakan kostum kucing, maka berbeda dengan Doja Cat.

Penyanyi nyentrik satu ini menggunakan riasan yang membuatnya nampak seperti manusia kucing.

Ia mengenakan gaun berwarna putih untuk mendukung penampilannya dalam Met Gala 2023.

Model, penyanyi, dan artis pertunjukan Amerika ini nampak menggunakan busana terbuka di bagian atas.

Amanda Lepore juga menggunakan warna lipstik merah menyala saat menghadiri acara Met Gala 2023.

Dalam Met Gala 2023 terlihat Rihanna memakai gaun berwarna putih.

Gaun bernuansa bunga-bunga tersebut berwarna putih terlihat membalutnya hingga ke bagian kepala.

Lil Nas X panen sensasi di MET Gala 2023.

Pelantun lagu Old Town Roan ini tampil nyaris tanpa busana.

Tubuh musisi 24 tahun ini dihiasi berlian imitasi gemerlapan yang dipasang pada bagian torso, lengan dan kaki.

Sedangkan bagian wajah hingga leher dihiasi mutiara yang memendarkan cahaya.