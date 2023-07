VIDEO - Jelang Tahun Ajaran Baru Sekolah, Warga Lhokseumawe Ramai  Jual Emas

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, - Setelah lebaran Idul Adha, lebih banyak warga Lhokseumawe yang menjual emas dari pada yang membeli. Mori, pedagang emas Toko London Lhokseumawe, Kamis (13/7/2023), menjelaskan, jelang Idul Adha, memang banyak warga yang membeli emas

Namun setelah usai Idul Adha, hingga Kamis hari ini, lebih banyak warga yang membeli emas. Persentasenya, 60 persen yang membeli dan 40 persen yang menjual. Hal ini diprediksi akibat jelang tahun ajaran baru, sehingga warga memiliki kebutuhan tinggi untuk memenuhi peralatam sekolah anak-anaknya.

Sedangkan jenis emas yang banyak dijual atau dibeli oleh masyrakat adalah jenis murni dan Londin. Sedangkan harga emas pada Kamis hari ini, untuk jenis emas murni harga beli Rp 2.809.000 per mayam. Untuk emas london Rp 2.609.000 per mayam. Lalu, jenis emas 22 atau emas paon, harganya selalu tetap. Tergantung bentuknya. Untuk per gram, harganya berkisar antara Rp 750 ribu rupiah sampai Rp 950 ribu.(*)

Narator: Suhiya Zahrati

Video Editor: M Anshar