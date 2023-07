32 Tim Sepak Bola di Kuta Baro Aceh Besar Meriahkan Liga Gampong, Besok, Rudal Lampuuk Vs Lamsabang

For Serambinews.com

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Sebanyak 32 tim sepak bola di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, akan memeriahkan turnamen sepak bola Liga Gampong HUT Pemuda Cot Preh-Ujong Blang bertajuk Berani Sportif.

Turnamen ini akan berlangsung di Lapangan Sepak Bola PSKB Gampong Cot Preh dan Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, mulai besok, Minggu, 16 Juli 2023.

Adapun kesebelasan yang akan mengawali partai pembuka besok sore, yakni tim pendatang baru Rudal FC Lampuuk dengan Lamsabang FC.

Rudal FC di bawah asuhan Erizal Kurniawan akan menurunkan skuat terbaiknya semisal Dek Wan, Maulidin, Ikhsan, Munawir, Razi, Reza, Yanda, Nabil dan Muhammad sebagai penjaga gawang.

Sedangkan di kubu Lamsabang FC bermaterikan Syukran, Irwandi, Muhajir, M Fajri, Raja dan pemain jemputan Samuel dan Khalil Mesi.

Kedua tim diyakini akan tampil maksimal di partai pembuka besok sore agar bisa melangkah lebih jauh di turnamen yang memperebutkan total hadiah Rp 28 Juta rupiah ini.

Sebelumnya, kedua tim ini juga belum pernah bertemu.

Ketua panitia, Fajarul Azan yang akrab disapa Fajar kepada Serambinews.com, Sabtu (15/7/2023) menyebutkan, ada 32 tim yang akan berlaga di turnamen ini, yaitu Cot Preh FC, Ujong Blang FC, Rudal FC Lampuuk, Cot Beut FC, Lamceu FC, Andesra Rabeu, Lam Alu Cut FC, Andela Lambro Deyah dan Cot Mancang FC.

Selanjutnya Porsela Lambaet, Lam Neuheun FC, Puuk FC, Cucum FC, Porkab Bung Bakjok, Lam Asan Putra, Lamseuneong FC, Pawang Rusa FC Tumpok Lampoh, Aron FC, Lamora FC Lamteube Mon Ara dan Lampoh Keude FC.

Kemudian Lamteube Geupula FC, Bak Buloh FC, Leupung Mesjid FC, Deyah FC, PSCM Cot Masam, PSLB Lambro Bileu, Ps. Gue, Lambunot Tanoh FC, Lamsabang FC, Lamtrieng FC, Beurangong FC dan Seupeu FC.

Lebih lanjut Fajar menjelaskan turnamen ini akan memperebutkan total hadiah Rp 28 juta.

Rinciannya juara pertama akan mendapatkan uang pembinaan Rp 13 juta rupiah plus trofi, juara dua Rp 8 juta plus trofi, juara tiga bersama akan mendapatkan uang pembinaan Rp 6 juta plus trofi.

Berikutnya pemain terbaik dan top skor masing-masing mendapatakan Rp 500 ribu rupiah plus trofi.

Fajar juga berharap turnamen ini dapat dijadikan sebagai momen untuk meningkatkan silaturrahmi dan ukhuwah antar gampong di Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar.

Sementara itu, pada hari kedua pertandingan Senin (16/7/2023) saling menjajal kekuatan tim Seupeu FC versus Cucum FC. (*)