Lima Dosen Al-Jam’iyatul Washliyah Lakukan Pengabdian Masyarakat di Malaysia

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak lima dosen Perguruan Tinggi Al-Jam’iyatul Washliyah Banda Aceh yang tergabung dalam Komunitas Pengabdian Masyarakat (Kompak) melakukan pengabdian masyarakat di Malaysia selama empat hari dari tanggal 8-11 Juli 2023.

Kelima dosen tersebut yaitu Rosalinda SPdI MA dari STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Al Washliyah Banda Aceh, Zahratul Faizah SHI ME dari STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Al Washliyah Banda Aceh.

Sedangkan tiga dosen lainnya yaitu Chairul Bariah SH MH, Erna Fitriani Hamda SPd MPd dan Lasri SPd MPd dari STISIP (Sekolah Tinggi Sosial dan Ilmu Politik) Al Washliyah Banda Aceh.

Dosen STKIP Rosalinda kepada Serambinews.com, Minggu (16/7/2023) mengatakan selama di Malaysia, pihaknya melaksanakan dua kegiatan yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan lawatan akademik ke Universiti Malaya.

Kegiatan PKM yang berkerja sama dengan KBRI Kuala Lumpur ini mengangkat tema “Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Negara Penempatan Malaysia untuk peningkatan kapasitas dan persiapan kemandirian yang dilaksanakan di KBRI Kuala Lumpur”.

Perwakilan KBRI Kuala lumpur yang diwakili Yosi Iskandar, Minister Konselor Koordinator Fungsi Penerangan didampingi Bambang Wisnu, Fungsi Konsuler menyambut sangat antusias dan mengharapkan kegiatan ini sering dilaksanakan untuk PMI oleh civitas akademika secara kontinu.

Sedangkan kegiatan kedua adalah lawatan akademik ke Universiti Malaya dalam bentuk program Short Course.

Rombongan disambut oleh Assoc Prof Zawawi Ismail, Dean of Fakulty of Pendidikan melalui perwakilannya, Assoc Prof Dr Husaina Banu Kenayathulla Deputy Dean (Research, Value Creation and Enterprise) dan Assoc Prof Dr Mohd Nazri Abdul Rahman Deputy Dean (Student Affairs).

“Kami para dosen juga sangat antusias dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan di sana dan kami berharap kegiatan ini membawa banyak manfaat bagi kami para dosen,” kata Rosalinda.

Ia menyatakan para dosen memiliki kesempatan untuk bisa menerapkan ilmu yang dimiliki secara langsung. Sebab, pengabdian masyarakat merupakan proses implementasi atau penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki dosen kepada masyarakat.

“Sejatinya, dosen tidak hanya dituntut dan diharapkan untuk bisa berbagi ilmu pengetahuan dengan mahasiswa di lingkungan kampus saja melainkan juga kepada masyarakat sekitar,” tutupnya.(*)