VIDEO Putra Aceh Nezar Patria Dikabarkan Jadi Wakil Menteri Kominfo

Sebuah kabar gembira bagi masyarakat Aceh beredar di tengah-tengah isu resuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Kabar yang beredar luas di kalangan masyarakat Aceh, termasuk di Grup WhatsApp FGD- Tokoh Aceh Nasional, Minggu (16/7/2023) sore, menyebutkan, Nezar Patria bakal memangku jabatan sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo).

Pelantikan Nezar Patria sebagai Wamenkominfo dikabarkan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (17/7/2023).

Kabar beredar, Nezar Patria akan dilantik sebagai Wamenkominfo mendampingi Budi Arie Setiadi yang akan dilantik sebagai Menteri Kominfo. Budi Arie Setiadi merupakan Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo).

Saat ini, Budi Arie menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Selain Menkominfo dan Wamenkominfo, Jokowi juga bakal melantik sejumlah pejabat baru, yakni Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, Wamen BUMN Rosan Roeslani, serta Wantimpres Djan Farid dan Gandi Sulistiyanto.

Posisi Menkominfo saat ini dijabat sementara oleh Menko Polhukam Mahfud MD setelah Johnny G Plate dinonaktifkan karena tersangkut kasus korupsi proyek BTS dan infrastruktur BAKTI di Kominfo.

Untuk diketahui Nezar Patria merupakan pria kelahiran Sigli, Kabupaten Pidie, 5 Oktober 1970 ini merupakan putra dari H Sjamsul Kahar, Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia.

Ia menempuh pendidikan S1 di jurusan Filsafat Universitas Gadjah Mada dan menamatkan pendidikan S2 di The London School of Economics and Political Science (LSE) pada 2007.

Selama ini, Nezar Patria menjabat sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN. Jabatan itu dia emban sejak tanggal 7 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-128/MBU/06/2022 tentang Pengangkatan Staf Khusus V Menteri Badan Usaha Milik Negara.(*)

