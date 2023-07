VIDEO Para Bule ini Kaget Ketika Tau Gaji Rata Rata Pekerja di Indonesia hanya Rp 4,5 Juta

SERAMBINEWS.COM - Viral di media sosial reaksi para bule Amerika Serikat saat mengetahui besaran gaji pekerja di Indonesia.

Video tersebut viral setelah diunggah ke berbagai platform sosial media, salah satunya oleh akun TikTok @apahabar.banjarmasin.

Dalam video tersebut, perekam video menantang seorang bule berambut hijau pendek untuk menebak besaran gaji di Indonesia.

Awalnya ia menebak besaran gaji di Indonesia perbulannya sekitar 5.000 dollar, setara Rp 75.000.000.

Salah dengan tebakannya, kemudian dia mencoba menebak kedua kalinya yakni sebesar 2.000 dollar atau setara Rp 30.000.000.

Salah pada tebakannya yang kedua, sang perekam kemudian memberitahu bule tersebut bahwa besaran gaji rata-rata di Indonesia yakni sekitar 300 dollar atau Rp 4.500.000.

Sang bule tercengang sejenak, ia tampak syok, kemudian nyeletuk "that's actually insane, that's crazy".

Sama halnya dengan bule yang pertama, bule cantik berambut panjang ini juga salah saat menebak besaran gaji di Indonesia.

Saat mengetahui rata-rata gaji bulanan di Indonesia hanya sekitar 300 dollar, awalnya ia tampak terkejut.

Namun kemudian ia berpikir positif bahwa kebutuhan sehari-hari di Indonesia lebih murah ketimbang di negaranya, mengingat rata-rata gaji bulanan di Indonesia diluar ekspektasinya.

Sama halnya dengan kedua bule sebelumnya, bule berambut pirang sebahu ini bahkan sampai tiga kali salah menebak.

Awalnya ia menebak sekitar 5.000 dollar sekira Rp 75.000.000, kemudian 2.000 dollar sekira Rp 30.000.000 dan terakhir di tebakan ketiganya, ia menebak sekitar 1.000 dollar atau Rp 15.000.000.

Salah dengan semua tebakannya, kemudian sang perekam memberitahu besaran gaji di Indonesia sekira 300 dollar yakni senilai Rp 4.500.000.

Bule tersebut pun terdiam cukup lama, kemudian ia justru khawatir dan menanyakan apakah pekerja di Indonesia baik-baik saja.

Sang perekam sambil tertawa mengatakan "i don't know".

Mendengar jawaban tersebut, sang bule pun ikut tertawa.(*)

