Viral Reaksi Kaget Warga Amerika Saat Tahu Penghasilan Orang Indonesia: Itu Gila Sih

SERAMBINEWS.COM - Lgi viral video reaksi orang Amerika saat mengetahui rata-rata penghasilan orang Indonesia.

Mereka seakan tak percaya dengan jumlah penghasilan orang Indonesia yang begitu kecil.

Video tersbut dibuah oleh seorang TikToker asal Indonesia yang mengunggah video reaksi para bule yang kaget dengan gaji rata-rata di Indonesia.

Dilansir TribunWow.com dari akun TikTok @stevenapriliano, tampak pria yang akrab disapa Tepen dan tinggal di Amerika Serikat tersebut mengunggah video yang berisi wawancara dengan warga sekitar terkait perkiraan gaji yang orang Indonesia terima setiap bulannya.

Dalam video tersebut, tampak beberapa taksiran gaji yang berbeda dan cukup tinggi dari para warga Amerika Serikat terkait gaji yang diterima orang Indonesia setiap bulannya.

Pada orang pertama yang diwawancari oleh Tepen tersebut, tampak seorang wanita yang mengira orang Indonesia digaji $5.000 dollar atau sekitar Rp 75 juta tiap bulannya.

Namun, tebakan tersebut langsung disanggah oleh Tepen dan warga Amerika Serikat tersebut menebak lagi di kisaran $2.000 atau sekitar Rp 30 juta per bulannya.

Ketika diberitahu oleh Tepen bahwa gaji rata-rata yang diterima orang Indonesia per bulannya adalah sekitar $300 dollar atau sekitar Rp 4,5 juta, warga Amerika Serikat tersebut tampak kaget dan tidak mempercayainya.

"What? That's actually insane (Apa? Itu gila sih,-red)," tutur wanita Amerika Serikat yang diwawancari oleh Tepen tersebut.

Pada wawancara dengan orang kedua, Tepen tampak menanyai seorang wanita Amerika Serikat terkait gaji rata-rata orang Indonesia per bulannya.

"Average a month? Maybe like $3.000? $4.000? The less or more? $2.000? $1.000? $20?," tanya wanita kedua yang diwawancarai Tepen tersebut.

Ketika dijawab oleh Tepen bahwa gaji orang Indonesia per bulannya adalah $300 dollar atau senilai Rp 4,5 juta, wanita tersebut langsung berasumsi bahwa semua hal di Indonesia sangat murah.

"Then I'm assuming that the price of everything in there is much cheaper than here (Maka aku berasumsi bahwa semua pasti lebih murah daripada disini,-red)," jawab wanita tersebut.

Tepen kembali menanyai orang ketiga terkait gaji yang orang Indonesia terima per bulannya, di mana kali ia mewancarai seorang pria sebagai responden ketiga dalam video tersebut.