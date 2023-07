Bintang Man City Riyad Mahrez Sepakat Gabung Al Ahli, Liga Arab Saudi Makin Beraroma Liga Inggris

SERAMBINEWS.COM - Riyad Mahrez dikabarkan sepakat bergabung dengan Al Ahli. Arab Saudi pun kini semakin beraroma Liga Inggris.

Kabar mengejutkan kembali datang dari Liga Inggris.

Kali ini, salah satu bintang Manchester City, Riyad Mahrez, dikabarkan sepakat bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Ahli.

Kabar tersebut disampaikan oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, yang dilansir BolaSport.com.

Mahrez sepakat untuk hijrah ke Arab Saudi dengan mendapat kontrak jangka panjang berdurasi empat tahun.

Artinya, winger asal Aljazair tersebut akan berada di Al Ahli hingga 30 Juni 2027 mendatang.

Biaya transfer yang diminta Man City pun cukup tinggi, yakni 35 juta euro atau sekitar Rp589 miliar.

Al Ahli pun ingin segera menuntaskan transfer tersebut pada akhir pekan ini.

Selain itu, tes medis akan segera digelar dalam waktu satu hari ke depan.

" Riyad Mahrez ke Al Ahli, here we go! Dokumen-dokumen sedang dipertukarkan karena Man City dan Al Ahli ingin kesepakatan ditandatangani pada akhir pekan ini," cuit Fabrizio Romano.

"Mahrez akan dikontrak hingga Juni 2027. Man City akan menerima bayaran 35 juta euro dengan tambahan biaya."

"Tes medis akan dilakukan dalam 24 jam ke depan," lanjut Fabrizio.

Kedatangan Riyad Mahrez tentu akan membuat Liga Arab Saudi semakin beraroma Liga Inggris.