Harga CPO Rp11.040 per Kilogram, Harga TBS Kelapa Sawit di Subulussalam Cuma Rp30 per Kg

Laporan Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Harga Crude Palm Oil (CPO) mengalami kenaikan dalam dua hari terakhir pekan ini.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Subulussalam, Netap Ginting dalam rilisnya Kamis (20/7/2023) menyebutkan harga CPO saat ini menjadi Rp. 11.040 per kilogram.

Netap mengatakan tender CPO KPBN, Tgl. 20-07-2023 : Excld PPN, Franco Belawan & Dumai : Rp. 11.040,-(Rp/Kg).

Sesuai rumus jika harga CPO sudah sampai di Rp 11.040 tersebut sejatinya harga TBS Rp 2208 perkilogram.

Sayangnya, di Kota Subulussalam menurut Netap Ginting harga TBS belum menunjukan pergerakan berarti.

Dia pun kembali menyoroti harga Tandan Buah Segar (TBS) di daerah ini karena selalu berada di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.

"Kami menyoroti ini, karena meski harga Crude Palm Oil (CPO) tapi harga TBS di Subulussalam masih di bawah harga ketetapan pemerintah," kata Ketua Apkasindo Subulussalam, Netap Ginting

Netap juga menyampaikan dua hari lalu tender CPO KPBN Rp 10.910 per Kilogram per tanggal 18-07-2023 : Excld PPN di Franco Belawan & Dumai. Seharusnya dengan harga CPO sebesar itu maka harga TBS menurut Netap bisa melampaui Rp 2.000 per kilogram.

Sementara harga TBS di beberapa pabrik Subulussalam, Singkil dan Aceh selatan walau naik namun belum mengikuti rumus dan ketetapan pemerintah.

Dikatakan, harga TBS di beberapa pabrik naik seiringnya naik harga CPO Rp 10.910/kg. Namun kenaikan harga TBS kelapa sawit di Kota Subulussalam saat ini hanya berkisar Rp 30 per kilogram.

Hal ini tentunya belum membuat lega petani karena seharusnya harga TBS Rp 2.182/kg. Harga TBS kelapa sawit yang dipatok pabrik saat ini belum sesuai dengan keterapan Gubenur melalui tim penetapan harga TBS Disbuntan Aceh.

Ia pun kembali mengingatkan pemerintah agar ada pengawasan dalam hal harga TBS. Pemerintah melalui tim penetap harga diminta agar produk ketetapan harga tersebut dibarengi dengan pengawasan di lapangan.(*)

Baca juga: Ini Harga TBS Kelapa Sawit Tingkat PKS dan Ram di Aceh Selatan

Baca juga: Jumat Perdana di Muharram, Ini Daftar Khatib dan Imam Shalat Jumat di 64 Masjid Banda Aceh