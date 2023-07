Manchester City Gaet Josko Gvardiol dari RB Leipzig, Bakal Jadi Bek Termahal dalam Sejarah

SERAMBINEWS.COM - Transfer guru asal Italia, Fabrizio Romano, telah bersabda dengan mengeluarkan jargon "here we go" perihal transfer Josko Gvardiol ke Manchester City.

Kabar mengejutkan datang dari raksasa Liga Inggris, Manchester City

Tim berjuluk The Citizens itu dilaporkan telah berhasil mendapatkan jasa pemain RB Leipzig.

Pemain yang dimaksud adalah Josko Gvaridol.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, lewat cuitan Twitternya.



Romano telah mengeluarkan kata-kata "here we go" dalam postingannya mengenai transfer Gvardiol ke Man City, sehingga transfer tersebut biasanya akan terealisasi dalam waktu dekat.

Dalam postingannya, selain menyematkan kata "here we go", Romano juga membeberkan 2 detail transfer Gvardiol ke Man City.

Pertama, Gvardiol menyetujui persyaratan pribadi satu bulan lalu dengan Man City.

Kedua,Romano mengatakan bahwa Man City dan RB Leipzig telah menyepakati biaya transfer untuk sang pemain.

Tak disebutkan berapa biaya yang disepakati oleh Man City dan RB Leipzig untuk Gvardiol.

Namun, kalau biaya yang disepakati sesuai dengan harga yang selama ini beredar, maka Gvardiol akan menjadi bek tengah termahal dalam sejarah.

Dalam kabar yang berderad, dia disebut akan bergabung ke Man City dengan mahar sebesar 100 juta euro atau sekitar Rp1,6 triliun.

Nominal di atas akan membuat Gvardiol sebagai bek termahal dalam sejarah.

Sampai saat ini, gelar itu disandang oleh bek Man United, Harry Maguire.