Honda AT Family Day di Banda Aceh Berlangsung Meriah, Begini Suasananya

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWD.COM, BANDA ACEH - Even Honda AT Family Day'> Honda AT Family Day kembali digelar pada Jumat (21/7/2023), di Abon Coffee and Resto, Banda Aceh.

Even itu berlangsung meriah dengan diisi penampilan musisi lokal.

Kegiatan ini disuguhkan untuk keluarga besar Honda, khususnya para pecinta matic Honda.

Beberapa konten acara juga sudah dipersiapkan oleh penyelenggara bagi para pecinta Honda matic yang hadir di lokasi acara.

Sementara bagi pengunjung yang ingin melihat secara langsung matic Honda, tersedia booth display yang sudah dipersiapkan oleh panitia.

Bukan hanya itu saja, bagi pengunjung yang ingin langsung memiliki matic Honda pada saat acara, pihak Honda juga sudah menyiapkan promo menarik.

Bahkan, pengunjung bisa langsung mengunjungi booth test ride yang tersedia.

Di sana pihak Honda akan memberikan penjelasan secara detail mengenai produk yang diinginkan.

Bahkan pengunjung pun bisa langsung melakukan test ride untuk unit yang diinginkan agar bisa membuktikan sendiri mengenai kenyamanan dan ketangguhan mesin dari matic Honda tersebut.

Dua band lokal memeriahkan kegiatan itu, yaitu Pouch Band dan Vellarocka Band yang menghibur pengunjung yang hadir.

Salah satu pengunjung, Dana mengatakan, lewat event itu mereka bisa mendapatkan informasi mengenai motor Honda tanpa harus ke dealer.

Bahkan mereka bisa melakukan uji coba berkendara, sebelum membelinya.(*)