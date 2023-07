VIDEO - 3 Orang Diamankan Polisi Usai Konser Musik Ricuh, Panitia Tak Mampu Bayar Sound

SERAMBINEWS.COM - Sebuah konser musik yang seharusnya menjadi hiburan, justru berakhir ricuh.

Adapun kericuhan terjadi sebelum acara konser dimulai.

Hal tersebut terjadi di De Tjolomadoe, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (22/7/2023).

Konser di De Tjolomadoe ricuh karena kekecewaan penonton kepada EO yang acara musiknya gagal berlangsung.

Penonton yang sudah menumpuk pun meluapkan kekecewaan dengan merusak sejumlah tenda.

Diketahui, konser musik bertajuk "Dont Stop - Take Your Dream" tersebut akan menampilkan enam bintang tamu, seperti Superman Is Dead, Koil, Rebellion Rose, MCPR, Havin Hell, Stand Here Alone, dan Malu 2X.

Kapolres Karanganyar, AKBP Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, turun langsung ke lokasi.

Ia pun mengungkap, apa yang menyebabkan batalnya konser tersebut.

Jerrold mengatakan, konser gagal karena pihak penyelenggara tak kunjung melunasi vendor dari soundsystem.

Ia juga mengatakan, tiga orang telah diamankan.

Tiga orang tersebut, diketahui sebagai pihak penyelenggara atau EO.

Tiga orang yang diamankan terdiri dari satu perempuan dan dua laki-laki.

Kekecewaan tak hanya dirasakan oleh penonton, pedagang yang mengisi tenda atau tenant di acara musik tersebut juga turut merasakan kekecewaan.

Salah seorang pedagang, Wulan (33), mengaku rugi jutaan rupiah akibat gagalnya acara konser tersebut.(*)