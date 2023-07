Tingkatkan Mutu Pendidikan, Grafensi dan Disdikbud Aceh Timur Gelar Seminar Nasional

Laporan Seni Hendri Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Aceh Timur, lembaga Generasi Muda Peduli Pendidikan Indonesia ( Grafensi), menggelar Seminar Nasional dengan menghadirkan motivator nasional dan pembicara khusus lulusan Luar Negeri, di IDI Sport Center, Sabtu (22/7/2023).

Seminar Nasional How To Be A Great Teacher dengan tema "Tidak Cukup Sekadar Jadi Guru Bisa, di Era Kurikulum Merdeka" tersebut dihadiri oleh ratusan guru di Kabupaten Aceh Timur.

Sebelum, seminar ini dibuka oleh Wakapolres Aceh Timur, Kompol Muhammad Aidil Saputra.

Sa'ad Budiman Lubis sebagai motivator nasional dan juga seorang trainer yang memiliki lisensi dari MWS internasional, membakar semangat guru-guru se-Aceh Timur yang mengikuti seminar tersebut.

Pemateri memaparkan bahwa di zaman yang semakin maju dan canggih guru harus mampu terus berpacu dalam melahirkan inovasi dalam dunia pendidikan.

Sa'ad Budiman Lubis, mengapresiasi instansi pendidikan yang ada di Aceh Timur yang terus melakukan trobosan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Timur.

Grafensi juga menghadirkan para pembicara lulusan Luar Negeri, seperti Darlis Aziz Lulusan Uskudar University Turkey dan Rivan Rinaldi lulusan Wigenigen University The Netherlans Belanda.

Para pemateri lulusan luar negeri tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman, motivasi dan berbagi ilmu mengenai konsep pendidikan yang ada di luar negeri.

Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan lebih luas kepada para guru di Aceh Timur.

Grafensi selama ini berkonsentrasi mengembangkan mutu pendidikan guru dan generasi muda di berbagai daerah di Indonesia.

Sementara Wakil Direktur Grafensi Muhammad Hafizh Kuswara menyampaikan, para guru di Aceh Timur harus memiliki target dan visi-misi besar dalam mendidik dan meningkatkan standar serta kualitas dalam mengajar agar mampu melahirkan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat Nasional maupun global.

“Seminar pendidikan ini sangat penting diikuti, karena guru akan mempengaruhi keabadian, tidak pernah tau pengaruh mereka akan berhenti dimana dan sampai kapan. Untuk itu, menyiapkan pengetahuan, jiwa dan mental guru, adalah kewajiban bersama,” ujarnya.(*)

