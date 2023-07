VIDEO Viral Aksi Duta Sheila On 7 Sindir The 1975 Saat Tampil di We The Fest 2023

SERAMBINEWS.COM - Viral aksi Duta Vokalis Sheila On 7 kala bandnya tampil menggantikan The 1975 di We The Fest 2023 pada Minggu (23/7/2023).

Duta kala tampil memberikan sindiran halus pada The 1975, band yang gagal tampil.

Sebelumnya, The 1975 tampil di Malaysia dan mengecam peraturan pemerintah negara tersebut.

Sebagai informasi, vokalis The 1975, yakni Matty Healy sempat berciuman dengan sang basis, yakni Ross MacDonald di atas panggung saat tampil di Malaysia.

Aksi ciuman sesama jenis tersebut menganggap homoseksualitas sebagai tindakan ilegal.

Imbas kejadian tersebut, The 1975 akhirnya batal tampil di We The Fest dan akhirnya digantikan oleh Sheila On 7.

Melalui Instagram @we.the.fest, diinformasikan bahwa Sheila On 7 tampil di hari ketiga diselenggarakannya We The Fest.

Dalam penampilan mereka, Sheila On 7 membuka aksi dengan lagu bertajuk 'Kita'.

Lebih lanjut, Duta Sheila On 7 pun memberikan sindiran halus untuk The 1975 yang gagal tampil.

Pada sebuah video lain, Duta Sheila On 7 menyapa penonton dan berharap penampilan mereka membuat penonton bahagia.

Video itu juga memperlihatkan perkataan yang sama saat Duta Sheila On 7 menyindir The 1975.

Namun, di video tersebut, terdapat jawaban Duta Sheila On 7 yang mengaku tak akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh personel The 1975, yakni berciuman dengan sesama jenis.(*)

VO: Suhiya Zahrati

Editor Video: Muhammad Aulia