VIDEO Peletakan Batu Pertama Kantor Satpas Prototype SIM di Pijay

SERAMBINRWS.COM, MEUREUEDU - Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Ahmad Haydar SH MM melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor Satpas Prototype SIM di Pidie Jaya (Pijay), Rabu (26/7/2023) yang terletak di Gampong Keudee, Kecamatan Meureuedu.

Seperti diketahui, gedung kantor dua lantai Satpas Prototype SIM ini berdiri diatas tanah seluas 1,5 Ha dengan menguras dana DIPA pusat sebesar Rp 24,7 Miliar.

Wujud gedung fasilitas pelayanan dokumen SIM tersebut merupakan yang perdana di Aceh dan kedua di pulau Sumatera yaitu Provinsi Jambi.

Sebagai shering, pihak pemerintah Pijay pada 2022 mengalokasi dana Rp 1,2 Miliar untuk timbunan tanah terhadap tanah miliki aset Polri yang berada di Gampong Keudee, Kecamatan Meureuedu.

Kapolres Pijay, AKBP Dodon Priyambodo SH SIK MSi kepada Serambinews.com, Rabu (26/7/2023) mengatakan, hadirnya gedung Satpas Prototype SIM ini sebagai langkah tepat dalam meningkatkan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat dalam kelengkapan dokumen kendaraan.

Adapun fasilitas pendukung utama untuk kelengkapan kantor tersebut berupa, Tehnologi integrited scurity acces systim antrian First In First Out (FIFO) dengan mengirimkan data secara real time mulai dari jumlah pemohon SIM hingga jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Bupati Pijay, H Aiyub Bin Abbas kepada Serambinews.com, mengatakan hadirnya gedung Satpas Prototype SIM ini memberikan manfaat lebih besar dalam mengakomodir layanan perolehan dokumen kendaraan.

Menurut orang nomor satu di Pijay itu, selama 16 tahun Pijay hadir ditengah publik. Namun selama ini masyarakat yang memiliki kendaraan harus berurusan Dokumen kendaraan dengan menempuh perjalan ke kabupaten induk, Pidie atau Polres Pidie untuk mengurus SIM. Karenya ini melelahkan serta menguras energi bagi masyarakat. (*)

Editor: Aldi Rani

Narator: Suhiya Zahrati

