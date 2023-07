VIDEO Sosok Enzo Perwira TNI Blasteran Perancis Jadi Sorotan saat Pelantikan di Istana Merdeka

SERAMBINEWS.COM - Inilah sosok Enzo Allie, taruna Akmil blasteran Perancis yang sempat viral beberapa tahun lalu.

Enzo Allie hari ini (26/7/2023) masuk dalam barisan upacara para perwira muda TNI/Polri yang dilantik Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.

Enzo Allie resmi menyandang pangkat Letnan Dua alias Letda, ia tergabung di Koprs Perhubungan TNI AD.

Pada tahun 2019 lalu, Enzo Allie menjadi sorotan publik saat dirinya mendaftar taruna Akmil TNI.

Dimana Ibu Enzo Allie sempat dituding terlibat salah satu organisasi yang dilarang pemerintah sehingga pendaftarannya pun menimbulkan kontroversi.

Bahkan sangkin kontroversinya, Kepala Staf TNI AD (KSAD) ketika itu Jenderal Andika Perkasa sampai turun tangan, menyelesaikan persoalan tersebut.

Hingga akhirnya diputuskan Enzo tetap melanjutkan pendidikannya di Akmil sebagai calon perwira TNI.

Bernama lengkap Enzo Zenz Allie adalah anak seorang warga negara Prancis, Jean Paul Francois Allie, dan Siti Hajah Tilaria yang merupakan keturunan Indonesia asal Sumatera Utara.

Ayah Enzo, Jean Paul Francois Allie, meninggal dunia pada tahun 2012 silam.

Sejak kecil, Enzo berada di Prancis karena ikut kedua orang tuanya.

Enzo Allie datang dan belajar di Indonesia saat memasuki SMP dan sempat masuk pesantren di Serang.

Enzo memiliki nilai psikotes yang bagus, begitu pula dengan kesehatan jasmaninya.

Dari hasil tes Samapta, Enzo mampu melakukan pull up 19 kali, sit up 50 kali dan push up 50 kali masing-masing dalam waktu 60 detik.

Bahkan Enzo mampu berlari 7,5 putaran X 400 meter atau 3.000 meter dalam 12 menit, renang 50 meter dalam 60 detik.