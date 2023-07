Miris! Harga Bawang Merah Anjlok Justru Saat Petani Panen, Gara-garanya Pasokan Barang dari Medan

For Serambinews.com

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Petani bawang di Pidie harus urut dada seiring murahnya harga bawang merah saat dipanen.

Turunnya harga komoditi bawang merah dipicuk masuknya bawang merah dari Medan, Sumatera Utara ke Pidie.

Harga bawang merah itu turun pada Minggu (25/7/2023).

"Awalnya harga bawang merah Rp 21.000 per kilogram (kg). Tapi, sekarang turun dari Rp 17.000 per kg hingga 18.000 per kg," kata Karimuddin (42), seorang petani bawang merah di Kecamatan Simpang Tiga kepada Serambinews.com, Sabtu (29/7/2023).

Ia menjelaskan, harga bawang lokal turun, menyusul masuknya bawang Medan.

Menurut Karimuddin, turunnya harga bawang merah justru terjadi saat petani memanen bawang di areal persawahan.

"Kita heran kok bawang merah Medan masuk saat kita memanen bawang sendiri. Seharusnya bawang Medan itu masuk sebelum panen bawang lokal," jelasnya.

Ia mengatakan, turunnya harga bawang merah dikhawatirkan petani tidak mampu mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk menanam bawang.

Sebab, sebutnya, membeli bibit bawang merah mahal hingga Rp 75.000 per kg. Belum lagi ongkos kerja yang dikeluarkan untuk pengolahan tanah dan kebutuhan lainnya.

"Seharusnya pemerintah berpihak kepada petani dengan menjaga kestabilan harga bawang sehingga petani bisa sejahtera," pungkasnya.(*)