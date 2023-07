VIDEO Warga Lhok Kaju Santuni 100 Anak Yatim-piatu Peringati hari Asyura

Laporan Idris Ismail I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Memperingati hari Asyura atau bertepatan pada 10 Muharram 1445 H, warga Kemukiman Lhok Kaju, Kecamatan Indra Jaya, Pidie, Jumat ((28/7/2023)

menyantuni sebanyak 100 anak yatim-piatu dari 10 gampong yang dipusatkan di Masjid Baitul Ma'wa, Gampong Pante Lhok Kaju, Kecamatan Indra Jaya.

Selain santuann bagi 100 anak yatim-piatu piatu pihak panitia pelaksana juga turut menyediakan 2.500 nasi bungkus serta kuah beulangoeng bagi para jamaah shalat Jumatan serta masyarakat secara umum yang hadir.

Disebutkan Abi Don, peringatan hari Asyura atau 10 Muharram 1445 H tahun ini sebagai edukasi kepada masyarakat atas beberapa kejadian sejarah penting dalam lembaran Islam.

Diantaranya wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husin Bin Ali bin Abi Thalib RA yang merupakan peristiwa yang sangat kecam dan tragis di Karbala.

Lalu terdapat beberapa peristiwa lainnya yang terjadi pada hari yang sama sepanjang sejarah bagi umat muslim.

Terutama diterimanya taubat Nabi Adam AS, berlabuhnya kapal Nabi Nuh AS di bukit Zuhdi, selamatnya Nabi Ibrahim AS dainsiksaan raja Namrud, dibebaskan nabi Yusuf AS dari penjara Mesir, selamatnya Nabi Yunus AS dari perut ikan, disembuhkan segala penyakit Nabi Aiyyub AS, diselamatkan Nabi Musa AS bersama umatnya dari kejaran Fir'aun serta beberapa sejarah lainnya. (*)

Editor: Aldi Rani

Narator: Suhiya Zahrati

Baca juga: Gas 3 Kg Bersubsidi Langka di Pidie, Harga Tembus Rp 35.000 Per Tabung

Baca juga: Cari Pengalaman Tanding, Tim Futsal PON Aceh Tampil di Turnamen Trofeo Kemerdekaan di Pidie

Baca juga: Pj Bupati Pidie Buka Rapat Orientasi Penyusunan KLHS RPJPD