Kalahkan 5 Artis, Cinta Laura Menang Lomba Lari 100 Meter, Mengaku Akan Marah Jika Kalah

SERAMBINEWS.COM - Artis Cinta Laura mengabarkan jika telah mengikuti lomba lari dan berhasil mendapat nilai memuaskan.

Penyanyi dan aktris Cinta Laura berhasil memenangkan pertandingan atletik cabang lari 100 meter, dalam Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia (TOSI) 2023.

Cinta Laura berhasil mengalahkan lima artis wanita yang mengikuti lomba lari 100 meter, diantaranya Aqeela Calista, Maria Vania, Fanny Ghassani, Maria Selena, dan Fuji.

Cinta Laura pun berhasil sampai di garis finish urutan pertama, Meski start dibaris akhir.

Dalam pertandingan yang digelar di GOR UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (30/7/2023) Cinta Laura pun berhasil sampai di garis finish urutan pertama, Meski start dibaris akhir.

"Dan i’m so happy i want, aku kompetitif, kalau sampai hari ini kalah aku yakin bakal marah. Jadi thank god, menang karena memang enggak terima kalau kalah," kata Cinta Laura usai pertandingan.

Cinta menegaskan dirinya adalah wanita ambisius dan punya jiwa kompetitif yang tinggi, sehingga ia sangat yakin mengikuti lomba lari ini.

"Memang aku punya kepercayaan diri yang tinggi buat menang. Cuma aku engga mau sombong, karena artis yang ikut sudah mempersiapkan dirinya dengan matang.

"Tapi memang aku itu dulu atlet lari. Pas sekolah aku suka ikut lomba lari, jadi aku memang bawa semangat itu buat lomba ini," ucapnya.

"Aku ngeras muscle memory yang aku miliki membantu aku hari ini untuk bisa memiliki endurance atau kecepatan bisa dibilang sama atau hampir sama seperti high school dulu," tambahnya.

Cinta mengatakan dirinya sempat kaget melihat arena lomba lari, dimana dilakukan di dalam gedung, padahal ia mempersiapkan untuk arena outdoor.

"Waktu aku dan teman-teman sampai ke venue ini, kita enggak ngira kalu compettion ini bakal di dalam karena kan biasanya atlethics di luar dan material di mana kita lari beda," jelasnya.

"Jadi kendalanya saat tikungan itu bahaya banget dan sangat licin," sambungnya.

Cinta Laura sempat pesimis bisa memenangkan pertandingan dengan melihat arena pertandingan, yang akan ia hadapi. Namun, ia beruntung tetap keluar sebagai pemenang.

"Aku berpikir oh my god kalau aku memperlambat dan ada yang ngeduluin tapi ternyata semua kendala yang sama, jadi itu akhirnya kesempatan aku untuk menang tetap tinggi," ujar Cinta Laura. (*).

