Dua Jenis BBM Pertamina Naik Bulan Ini, Berikut Daftar Harga BBM Terbaru Per 1 Agustus di SPBU

Suasana salah satu SPBU di Banda Aceh, Selasa (16/5/2023) - Berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru di seluruh SPBU wilayah Indonesia per 1 Agustus 2023.

SERAMBINEWS.COM - Memasuki awal Agustus 2023, PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Penyesuaian harga BBM yang dilakukan pada awal Agustus 2023 ini dibenarkan oleh Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting.

Kendati demikian, pihaknya memastikan harga BBM terbaru yang berlaku tetap kompetitif untuk produk-produk dengan kualitas setara.

"Penyesuaian berkala ini sudah mengacu kepada Kepmen ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi JBU atau BBM non-subsidi," kata Irto dikutip dari Kompas.com, Selasa (1/8/2023).

Ada dua jenis BBM yang mengalami kenaikan harga pada penyesuaian kali ini.

Dua jenis BBM tersebut yakni Dexlite dan Pertamax Turbo.

Dikutip dari laman resminya, produk BBM Diesel jenis Dexlite untuk wilayah Aceh misalnya, semula dibanderol mulai dari Rp Rp 12.650 per liter kini menjadi Rp 14.550 per liter, atau naik Rp 1.900 per liter.

Sementara produk gasoline (bensin) jenis Pertamax Turbo kini dibanderol Rp 14.400 per liter, atau naik Rp 800 dari harga semula Rp 13.600 per liter.

Adapun harga untuk harga BBM non-subsidi lainnya seperti Pertamax, dan Pertamina Dex masih dibanderol seperti harga semula.

Harga Pertamax per liternya masih dijual Rp 12.500, sementara Pertamina Dex Rp 14.750 per liter.

Begitu juga dengan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar yang masih dijual Rp 10.000 dan Rp 6.800 per liternya.

Harga terbaru BBM tersebut berlaku per Selasa, 1 Agustus 2023.

Untuk daftar harga BBM selengkapnya di seluruh wilayah di Indonesia bisa disimak dalam artikel berikut.

Daftar harga BBM Pertamina terbaruĀ