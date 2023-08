Ungguli Oppenheimer dan Joker, Film Barbie Raup Keuntungan Rp 11,3 Triliun Dalam 10 Hari Penayangan

Barbie berhasil memperoleh total pendapatan mencapai 750 juta dolar AS atau setara Rp 11,3 trilliun.

SERAMBINEWS.COM - 'Demam' film Barbie melanda warga dunia.

Berbeda dengan seri sebelumnya dalam bentuk animasi, film besutan Greta Gerwig itu dibuat dalam versi live action.

Menceritakakan petualangan Barbie dan Ken ke dunia nyata, fil ini berhasil mencapai pendapatan kotor yang sangat memuaskan dalam 10 hari penayangan.

Barbie berhasil memperoleh total pendapatan mencapai 750 juta dolar AS atau setara Rp 11,3 trilliun.

Pencapaian itu membuat Barbie menjadi film dengan pendapatan tertinggi ketiga sepanjang tahun 2023.

Secara domestik di wilayah Amerika utara, Barbie berhasil memperoleh pendapatan 351,4 juta dolar AS atau setara Rp 5,3 trilliun.

Sementara hingga saat ini, Oppenheimer berhasil memperoleh pendapatan sebesar 400 juta dolar AS atau setara Rp 6 triliun secara global.

Margot Robbie dalam film Barbie The Movie (2023). ((IMDb))

Baca juga: Yuki Kato Cosplay Jadi Boneka Barbie, Seberapa Mirip?

Film yang disutradarai Cristopher Nolan itu meraih pendapatan domestik mencapai 174 juta dolar AS atau setara Rp2,6 triliun.

"Akhir pekan kedua membuktikan minat penonton pada Barbie dan 'Oppenheimer'. Seminggu yang lalu bukanlah kebetulan," kata Paul Dergarabedian analis Comscore senior dilansir Variety, Senin (31/7/2023).

"Kedua film meraup angka akhir pekan kedua yang akan dianggap solid sebagai debut dan mencerminkan dua film terbaik dalam sejarah box office," lanjutnya.

Barbie sekarang berada di urutan pertama film dengan pendapatan terbesar di Amerika Latin.

Barbie melampaui Joker, Batman Vs Superman, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, Aquaman hingga Justice League.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Film Barbie Raup Pendapatan Global Rp 11,3 Triliun dalam 10 Hari Tayang

Baca juga: Film Barbie Cetak Rekor Box Office, Karya Sutradara Perempuan dengan Pendapatan Terbesar