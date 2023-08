Nasib Iptu MIP, Polisi yang Selingkuhi Janda Sudah PTDH, 12 Video Syur Jadi Bukti, Ajukan Banding

SERAMBINEWS.COM, MEDAN - Nasib Iptu MIP, polisi yang diduga selingkuh dengan seorang janda. Tak hanya itu, Iptu MIP juga merekam video syur.

Bahkan oknum polisi berinisial MIP ini memiliki 12 video syur bersama selingkuhan jandanya, AM.

Oknum polisi Iptu MIP yang berdinas di Bareskrim Polri terancam PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat), karena terbukti mencoreng institusi Polri atas perbuatan bejatnya.

Iptu MIP, alumni Akpol 2016 yang sempat bikin heboh lantaran membuat film panas dengan janda anak dua kabarnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

PTDH tersebut buntut aksi Iptu MIP yang melakukan per selingkuhan dengan janda anak dua berinisial AM.

AHS, istri sah Iptu MIP membenarkan kabar tersebut.

Katanya, sanksi PTDH Iptu MIP dijatuhkan usai menjalani sidang etik pada 15 Juni 2023 lalu.

"Sesuai informasinya begitu, aku dikabari hasil sidangnya dia (MIP) di PTDH," kata AHS kepada Tribun-medan.com, Kamis (3/8/2023).

Setelah dijatuhi sanksi PTDH, Iptu MIP mengajukan banding.

Namun, AHS mengaku belum mendapat salinan putusan PTDH tersebut.

"Dia ngajuin banding. Tapi belum ada pemberitahuan resmi ke saya selaku korban, hanya dikasih tahu hasilnya dia PTDH. Dan saya dapat informasi dari rekan-rekan nya bahwa dia ngajuin banding," sebutnya.

Terkait pemecatan terhadap Iptu MIP ini, Tribun-medan,com telah berupaya mengkonfirmasi Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho.

Namun mantan Kapolrestabes Medan itu belum memberikan jawaban.

