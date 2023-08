Salsabila, Mahasiswa UNIGHA Raih juara di Wailalak University Thailand

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Salsabila, Mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Inggris Unigha, berhasil mengukir prestasi di ajang pidato tingkat internasional yang digelar di Wailalak University, Thailand. Acara tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai negara.

Salsabila yang sering disapa Gab ini berhasil meraih juara 2 kategori Highly Commended dengan pidato inspiratif yang memukau para juri.

Pada sesi pertama Gab mengangkat tema "How AI is changing the world of Education", pada sesi final masing-masing finalis mendapatkan topik tertentu secara acak dari dewan juri untuk langsung dipaparkan disertai tanya jawab.

Pada ajang International Speech Contest yang bertema "The Future Classroom: Exploring the Role of Artificial Intelligence in Transforming Education" tersebut, Gab berhasil meraih prestasi dengan pemilihan judul yang tepat, pemaparan yang lugas, serta penggunaan bahasa inggris yang lancar.

Prestasi ini menjadi salah satu bukti keunggulan kemampuan berbahasa Inggris dari mahasiswa Pendidikn Bahasa Inggris Unigha di tingkat internasional.

Dengan menggunakan bahasa inggris yang fasih dan lugas, Salsabila salah satu finalis Indonesia yang berhasil menyampaikan gagasan dan visi yang kuat tentang isu-isu global yang relevan tentang pengunaan AI saat ini.

Rektor Unigha Prof Dr Bansu I Ansari MPd sangat mengapresiasikan prestasi tingkat international yang diraih Salsabila ini, diharapkan mahasiswa yang lain dapat meniru jejak Salsabila dalam menempuh kualifikasi internasional.

"Para peserta, koordinator dan juri dari berbagai negara memberikan apresiasi yang tinggi terhadap tema yang dipaparkan oleh Salsabila, salah satu finalis dari Indonesia" kata ibu Novita Diana MPd sebagai dosen pendamping.

Keberhasilan ini tentunya menjadi motivasi bagi generasi muda Indonesia khususnya mahasiswa prodi Bahasa Inggris Unigha untuk terus mengembangkan kemampuan berbahasa dan berbicara di tingkat internasional guna meraih prestasi akademik maupun non-akademik.

"Hal ini menjadi suatu kebanggan bagi kami keluarga besar Unigha untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Jabal Ghafur dan masyarakat Aceh" tutur Kepala Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fauziah SPdI MPd. (*)