DPMGP4 Nagan Raya Gelar Rembuk Desa Ramah Perempuan dan Anak

Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Pemkab Nagan Raya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Perempuan (DPMGP4) melakukan rembuk desa di Aula Serbaguba Desa Jokja Kecamatan Kuala, Kamis (3/8/2923).

Kegiatan ini guna pengembangan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak.

Adapun tujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan Perlindungan Perempuan dan Anak serta menekankan pentingnya peran desa yang menjadi kunci pembangunan nasional mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) melalui prinsip no one left behind.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Keuchik Gampong Jokja, Ketua Penggerak PKK Gampong, Sekdes, Kaur, Tuha Peut serta organisasi masyarakat setempat.

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak dari DPMGP4 Nagan Raya, Masitoh SKM MKM menjelaskan kegiatan tersebut adalah replikasi dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai pengembangan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang sebelumnya telah dilakukan di Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala dan Desa Purwosari Kecamatan Kuala Pesisir.

Menurut Masitoh, Desa Jokja merupakan desa yang keempat setelah Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue yang dibina untuk dijadikan contoh Desa Ramah Perempuan dan Anak oleh desa desa lainnya di Nagan Raya.

Untuk diketahui, pelaksanaan kegiatan Rembuk Desa ini, tambah Masitoh, dalam rangka pemetaan kondisi desa berdasarkan 10 indikator kelembagaan yang mengacu pada pelaksanaan DRPPA dengan melibatkan masyarakat Desa Jokja secara langsung.

Harapannya, dengan dibentuknya desa ramah perempuan dan anak dapat mencegah kekerasan dan membantu pembangunan di Nagan Raya.

"Semoga dengan adanya pembentukan kelembagaan ini dapat menurunnya kesenjangan gender dan meningkatkan peran aktif perempuan dan menjadi role model desa lain untuk menjadikan Desa Ramah Perempuan dan Anak," harap Masitoh.(*)

